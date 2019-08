López nieuwe leider Vuelta, Madrazo is verrassende winnaar eerste bergetappe AB/DMM

28 augustus 2019

17u52 3 Vuelta Ángel Madrazo (Burgos BH) heeft de eerste bergetappe in de Vuelta gewonnen. De Spanjaard rondde een vroege vlucht af. Zijn ploegmaat en Nederlander Jetse Bol werd tweede, José Herrada (Cofidis) eindigde als derde. Miguel Ángel López was de beste der favorieten en is de nieuwe leider.

Rit vijf in deze Vuelta en er stond meteen een bergetappe op het programma. Bergkoning Ángel Madrazo voelde zich geroepen om na elf kilometer in de aanval te gaan. De renner van Burgos-BH kreeg zijn ploegmaat Jetse Bol met zich mee. Uiteindelijk maakte ook José Herrada (Cofidis) nog de oversteek. Dat drietal zou de dag kleuren en reed een maximale voorsprong van elf minuten bij elkaar.

Op zestig kilometer van het einde deden de mannen van UAE een poging om hun achterstand te doen slinken, maar dichter dan negen minuten kwamen ze niet meer. Madrazo, Bol en Herrada hielden stand. Het peloton gooide de handdoek. De vroege vluchters gingen strijden voor de ritzege.

José Herrada legde op de slotklim een stevig tempo op. Bol kon volgen, Madrazo niet. Tenminste, dat leek toch zo. De 31-jarige Spanjaard bleef hardnekkig terugkeren. Wat een karakter. Bij de favorieten opende Alejandro Valverde intussen de debatten. Zijn uitval werd gecounterd door Miguel Ángel López, die zijn voorsprong op Valverde en Roglic kon uitbouwen. Voorin gingen Herrada, Bol en Madrazo sprinten voor de zege. Die laatste toonde zich zowaar de snelste van het drietal. Niemand die dit zag aankomen. Voor Madrazo is het zijn derde profzege. Even later bolde López binnen op de vierde plaats. De Colombiaan van Astana deed een goede zaak in het klassement en is de nieuwe leider.