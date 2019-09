LIVE VUELTA. Voorbij halfweg koers is het nog steeds wachten op de goede vlucht, zorgt lastige finale voor spektakel?

Vuelta

Twaalfde etappe in de Vuelta vandaag. Na de overgangsrit van gisteren , outsider Iturria won na een sterke solo, volgt vandaag een heuvelachtige tocht van 171,4 kilometer door het noorden van Spanje. De aankomst ligt in Bilbao, waar Jens Keukeleire drie jaar geleden eveneens de twaalfde rit won. Krijgen we vandaag opnieuw een Belgische ritwinnaar? Volg het hier live!