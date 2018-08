Late uitval levert Gallopin knappe zege in Vuelta op, Sagan sprint naar tweede plek XC

31 augustus 2018

16u50 0 Vuelta Tony Gallopin heeft de zevende etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Fransman van AG2R had in de slotfase een serieuze versnelling in petto en hield vervolgens de tegenstand af. Wat later sprintte Peter Sagan naar de tweede plek, Alejandro Valverde werd derde. Rudy Molard blijft leider.

In de zevende etappe van de Vuelta trokken de renners verder landinwaarts. Een vooraf moeilijk te voorspellen rit, met de Alto de Ceal als mogelijke scherprechter. De klim is 4,5 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4%. De top lag op 12,7 km van de aankomst. Tiesj Benoot had er voor de start alvast zin in: “Ik wil me tonen in de finale.”

Het was dan weer een andere landgenoot die meteen in het offensief trok. Floris De Tier -eergisteren ook in de vroege vlucht- werd vergezeld door Alexis Gougeard, Michael Woods, Nicola Conci, Edward Ravasi, Alex Aranburu en Cristian Rodriguez. De zeven avonturiers reden een maximale voorsprong van 3 minuten en 40 seconden bij elkaar.

Pittige finale, Kwiatkowski verliest tijd

De troepen van Groupama-FDJ, Bora-Hansgrohe en Team Movistar verzorgden het tempo in de achtergrond. De finale was namelijk spek voor de bek van Alejandro Valverde, die tuk was op zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Zonde voor De Tier. De Belg en zijn kompanen werden zo vroegtijdig bij de lurven gevat.

De slotfase was niet van de poes. Elia Viviani en de andere sprinters overleefden de Alto de Ceal, maar werden nadien overboord gegooid. Peter Sagan was wél nog mee. Een eerste zege in deze Vuelta voor de wereldkampioen? Neen.

Tony Gallopin pakte in de laatste kilometers uit met een verschroeiende versnelling en soleerde naar de zege. Sagan werd tweede, Valverde maakte de top drie compleet. Kwiatkowski kwam dan weer in de slotfase ten val en verloor kostbare tijd. En Benoot? Uiteindelijk geen rol van betekenis gespeeld. Volgende keer dan maar.

