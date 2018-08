King draait medevluchters een loer bergop, Kwiatkowski weerstaat in zijn eentje DMM

28 augustus 2018

17u50 0 Vuelta De vierde rit in de Vuelta heeft de aanvallers beloond voor hun werk. Op de Sierra de la Alfaguara won Benjamin King voor medevluchters Stalnov en Rolland. Rode trui Kwiatkowski behield zijn leiderstrui ondanks een late uitval van Simon Yates.

Een etmaal na de sprintzege van Elia Viviani trokken de renners in de vierde rit van deze Vuelta naar de flanken van de Sierra Nevada. Daar lag met de klim naar de Sierra de la Alfaguara een mogelijk nieuwe afspraak voor de favorieten te wachten. Alles te doen op de 12 kilometer lange slotklim dus, hoewel er onderweg ook flink wat te rapen viel.

Rolland (EF-Drapac) en Mate (Cofidis) – de twee vaste klanten in de vlucht van de dag – waren er als de kippen bij om wat aan hun conto voor het bergklassement te doen. Ook Jelle Wallays (Lotto-Soudal) en zes anderen slopen mee. In het peloton geen initiatief, enkel Team Sky knapte wat werk op in dienst van rode trui Kwiatkowski.

De apathie in het peloton was een zegen voor de negen aanvallers. Wallays en co begonnen met een voorsprong van 8 minuten aan de slotklim naar Alfaguara. Een bescheiden poging van Wallays luidde aan de voet een duet van Stalnov en King in. Rolland probeerde nog aan te pikken, maar de strijd om de dagzege bleef een Amerikaans-Kazachs onderonsje.

Bij de favorieten ontwikkelde LottoNL-Jumbo ondertussen een stevig tempo. De gelederen werden flink uitgedund, maar geen van de favorieten zakte echt door het ijs. Porte, Nibali en Zakarin losten wel, maar zij gaven eerder al te kennen niet in de eindzege te geloven.

Simon Yates wel, maar veel meer dan een handvol seconden sprokkelde de Brit niet op Kwiatkowski. De Pool van Team Sky blijft zo dus nog een dag langer eigenaar van de leiderstrui. En de etappezege? Die ging na een kort sprintje naar Ben King.