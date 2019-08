Kevin De Weert geschorst bij Lotto-Soudal: “Of ik ontslagen ben? Voor zover ik weet niet” BA/MG

27 augustus 2019

22u57 10 Vuelta Lotto-Soudal heeft ploegleider Kevin De Weert geschorst tot het einde van de Ronde van Spanje (24 augustus-15 september). De maatregel kwam er na “een incident” bij de start van de Spaanse rittenkoers. Officieel komt er na de Vuelta een gesprek tussen De Weert en Lotto-manager John Lelangue. Wellicht volgt ontslag.

Lelangue wilde gisteren niet ingaan op de exacte reden voor de schorsing. Hij bevestigt dat er een incident was bij het begin van de Vuelta. De Weert was naar Spanje gereisd in zijn rol van ploegleider bij Lotto-Soudal.

Volgens Lelangue is het incident niet het eerste. “In de Tour was er iets gelijkaardigs.” Bij Lotto-Soudal tillen ze er erg zwaar aan. De Weert is na de ploegentijdrit zaterdag weggestuurd uit de Vuelta. Hij wordt vervangen door Marc Wauters.

Kevin De Weert zegt in een eerste reactie dat hij wat hem betreft nog altijd aan boord is bij Lotto-Soudal. “Ik ben in de Tour ook vertrokken na de ploegentijdrit. Na die in de Vuelta ben ik met vakantie gegaan. Of ik ontslagen ben? Voor zover ik weet niet.”

Ook Leysen weg

De Weert maakte in september vorig jaar zijn spectaculaire overstap naar Lotto-Soudal. Hij was sinds februari 2016 bondscoach en behaalde met Tom Boonen brons in Doha 2016. Vorig jaar in Innsbruck kwam De Weert met vier Belgische medailles naar huis (Campenaerts brons in de tijdrit, Lambrecht zilver bij de U23, twee keer goud voor Remco Evenepoel bij de juniores). Enkele minuten nadat Valverde goud had gepakt in Innsbruck raakte het nieuws van De Weerts overstap naar Lotto-Soudal bekend. Bij Lotto ontfermde hij zich over de aanval op het uurrecord door Victor Campenaerts. De twee incidenten in de Tour en de Vuelta leiden hem nu naar de uitgang.

Overigens laat niet alleen De Weert straks een plaats open bij de sportieve leiding van Lotto-Soudal. Ook ploegleider Bart Leysen werkt niet langer voor het team. Hij stapte op uit eigen beweging