Jelle Wallays zorgt voor eerste Belgische ritzege na lange vlucht (en schreeuwt zich na finish de keel schor)

Jelle Wallays heeft voor de eerste Belgische ritzege in deze Vuelta gezorgd. De Belg van Lotto-Soudal versloeg zijn Noorse medevluchter Sven Erik Byström na een lange vlucht in een spurt met twee. De vreugde bij Wallays was immens. Na de finish schreeuwde hij zich de keel schor. "Hier heb ik heel hard voor gewerkt."

Wallays, Byström en de Nederlander Jetse Bol waren in de vlakke etappe naar Lleida al na 3 km in het offensief gegaan. Ruim drie minuten, meer bonus verzamelde het trio onderweg niet. Maar omdat het peloton er blijkbaar gerust in was, bedroeg het verschil op 20 km van de streep nog altijd 1'40". Toen de sprintersploegen alsnog aanzetten, werd het voor Wallays en zijn kompanen nagelbijten tot de finish. Een moegestreden Bol moest er in de slotfase af, Wallays en Byström bleven het jagende peloton nipt voor. In de spurt trok onze landgenoot aan het langste eind, wereldkampioen Peter Sagan kwam net te laat. Voor Wallays is het zijn tweede zege van het seizoen, na etappewinst in de Ronde van San Juan, de zevende in zijn carrière en de eerste in de WorldTour.

"Als ik goed ben, kan ik iedereen verrassen", gaf een dolgelukkige Wallays in een eerste reactie na de finish mee. "Ik wist dat Byström een snellere sprinter was, maar dat het in de laatste rechte lijn een beetje bergop ging. Daarom bleef ik in de slotkilometer zo lang mogelijk in zijn wiel. Ik wilde mij gewoon focussen op de streep. Hier heb ik heel hard voor gewerkt. Ik was ontgoocheld na mijn niet-selectie voor de Tour, maar heb meteen de aandacht verlegd naar een ritzege in de Vuelta. Die is er nu. Dat is fantastisch."

Simon Yates beleefde een kommerloze dag en blijft leider in het algemeen klassement. In de negentiende rit is het morgen opnieuw aan de klimmers. Na 154,4 km ligt de aankomst in Andorra op de Coll de la Rabassa, 17,5 km lang en gemiddeld 6,3 procent steil. Dan is het ook weer 'Thomas De Gendt-time'. De Oost-Vlaming verdedigt er zijn trui in het bergklassement. Lukt hem dat morgen en blijft De Gendt ook in de zware etappe van zaterdag overeind, dan wordt hij de eerste Belgische bergkoning in een grote ronde sinds Lucien Van Impe in de Giro en Tour van 1983.