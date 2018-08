Het lijstje van Mister 50% of waarom Elia Viviani bij Quick.Step is uitgegroeid tot een absolute topsprinter DMM/MG

28 augustus 2018

14u15 0 Vuelta Elia Viviani - wie anders? - won de eerste massasprint in de Ronde van Spanje. Viviani is op recordjacht. De Italiaanse kampioen behaalde gisteren in Alhaurin de la Torre zijn zestiende overwinning van het seizoen. En de teller loopt. Viviani is op zijn 29ste de beste sprinter van het peloton.

Meer nog, Viviani vlamde dit jaar in 30 spurts om de overwinning naar 15 zegeruikers. Mister 50%. Bovendien viel hij in die andere helft maar vier keer buiten de top vijf: drie keer 6de en één keer 19de. Reken bij zijn 15 sprintzeges ook nog eens zijn eindzege in de Ronde van Dubai en je komt aan 16 stuks dit seizoen. Daarnaast won hij samen met zijn collega's de ploegentijdrit in de Adriatica Ionica Race

De sprinter, die zijn ambities maar ook zijn beperkingen kent, eist nu stilaan zijn plaats op bij de beste sprinters van de wereld. En hij houdt de statistieken bij. "Zondag was ik een beetje ongerust nadat Alejandro Valverde won op Caminito del Rey." Valverde bracht daarmee zijn totaal dit seizoen op twaalf zeges. Hij naderde tot op drie overwinningen van Viviani. "Maar nu ben ik weer gerust", zei Viviani, die Quick.Step zo minstens één zege in negen opeenvolgende grote rondes bezorgde. "Ik wil graag in de lijst komen van de allerbeste sprinters ter wereld. Ik laat het aan de anderen om uit te maken of ik in die lijst thuis hoor."

Lijst gereden sprints (30 waarvan 15 zeges) + andere overwinningen (2):

16/01: Eerste rit Tour Down Under: Viviani 4de, Greipel wint

17/01: Tweede rit Tour Down Under: Viviani 6de, Ewan wint

18/01: Derde rit Tour Down Under: WINST

21/01: Zesde rit Tour Down Under: Viviani 5de, Greipel wint

28/01: Cadel Evans Great Ocean Road Race, Viviani 2de, McCarthy wint

6/02: Eerste rit Ronde van Dubai: Viviani 3de, Groenewegen wint

7/02: Tweede rit Ronde van Dubai: WINST

8/02: Derde rit Ronde van Dubai: Viviani 6de, Cavendish wint

9/02: Vierde rit Ronde van Dubai: Viviani 6de, Colbrelli wint

10/02: Vijfde rit Ronde van Dubai: WINST

10/02: Eindklassement Ronde van Dubai: WINST (***eindklassement)

21/02: Eerste rit Ronde van Abu Dhabi: Viviani 4de, Kristoff wint

22/02: Tweede rit Ronde van Abu Dhabi: WINST

23/02: Derde rit Ronde van Abu Dhabi: Viviani 4de, Bauhaus wint

5/03: Tweede rit Parijs-Nice: Viviani 2de, Groenewegen wint

17/03: Milaan-San Remo: Viviani 19de, Nibali wint

21/03: Driedaagse Brugge-De Panne: WINST

25/03: Gent-Wevelgem: Viviani 2de, Sagan wint

5/05: Tweede rit Ronde van Italië: WINST

6/05: Derde rit Ronde van Italië: WINST

11/05: Zevende rit Ronde van Italië: Viviani 2de, Bennett wint

18/05: Dertiende rit Ronde van Italië: WINST

23/05: Zeventiende rit Ronde van Italië: WINST

27/05: Eenentwintigste rit Ronde van Italië: Viviani 2de, Bennett wint

20/06: Eerste rit Adriatica Ionica Race: WINST (***ploegentijdrit)

21/06: Tweede rit Adriatica Ionica Race: WINST

23/06: Vierde rit Adriatica Ionica Race: WINST

24/06: Vijfde rit Adriatica Ionica Race: WINST

30/06: Italiaanse kampioenschap op de weg: WINST

29/07: Prudential RideLondon-Surrey Classic: Viviani 2de, Ackermann wint

19/08: EuroEyes Cyclassics Hamburg: WINST

27/08: Derde rit Ronde van Spanje: WINST