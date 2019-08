Gouden Vuelta: onze vijf tips



Redactie

21 augustus 2019

14u42 0 Gouden Vuelta Geef toe, de Tour was gewoon om duimen en vingers van af te likken. Ook de Vuelta belooft echter spetterend te worden, zeker met onze Geef toe, de Tour was gewoon om duimen en vingers van af te likken. Ook de Vuelta belooft echter spetterend te worden, zeker met onze Gouden Vuelta . Onvoorspelbaar ook. Er is niemand die er écht uitspringt. Om jullie wat te helpen doen we nu al vijf namen cadeau van renners die zéker in je ploeg moeten zitten.

Deelnemen aan de Gouden Vuelta doe je via deze link, meer informatie over het spel vind je hier.

Primoz Roglic

Hij knalde al in de Giro, maar wil graag in Spanje -waar hij debuteert- de oppergaai meegraaien. De Sloveen kan bovendien rekenen op een bijzonder sterke ploeg. Misschien is hij wel de te kloppen man de komende weken.

Richard Carapaz

Verrassende winnaar van de Giro. Een one hit wonder? We betwijfelen het. De Ecuadoraan etaleerde in Italië een uitstekend koersinzicht. Onverwacht toeslaan en daarna volgen: waarom zou het niet opnieuw lukken?

Miguel Angel Lopez

Amper 25 jaar, maar Superman veroverde al twee podiumplekken in de Grote Rondes. Stelde toch wat teleur in de Giro, al won hij andermaal de witte trui. Won de Ronde van Colombia en die van Catalonië. In een Vuelta waar hij meteen knallen wordt, is hij allesbehalve kansloos. Schade beperken in de ploegentijdrit op speeldag 1 (meteen bingo voor Roglic en Kruijswijk?) en dan toeslaan in rit 5 (met een slotklim van 8 km aan dik 10 procent) en rit 7 (ruim 4 km aan bijna 13 procent): het zou zomaar kunnen.

Sam Bennett

Ok, er is Gaviria. En Jakobsen. Degenkolb ook. Maar voor ons is dé te kloppen snelle man Sam Bennett. De Ier verkeert in bloedvorm. Drie ritzeges, een tweede plaats en de puntentrui in de Binck Bank Tour, maar ook een ritzege in de Dauphiné, twee overwinningen in Turkije en Parijs-Nice,… Bennett weet wat winnen is.

Thomas De Gendt

Wedden dat etappe 6 met rood omcirkelt staat in de agenda van Thomas De Gendt? Een rit op zijn maat gemaakt, zo lijkt het wel. Meteen stevig klimmen: een ideale springplank naar een vroege vlucht. Ook in het slot van de etappe nog twee klimmetjes. Niet dé steile stukken echter, perfect voor onze landgenoot. Wij vermoeden echter dat De Gendt meer wil dan een ritje. Nog eens de bollentrui? Por qué no?