Gouden Vuelta: de winnaars van speeldag 15 Redactie

13 september 2019

Germaine Bolle won onze speeldag 15, door met haar team ‘Chaos’ liefst 384 punten te halen. Straffe score, en het levert haar dan ook meer dan verdiend een Jaguar MTB op. Gefeliciteerd, Germaine! Hieronder kan u haar winnende ploeg vinden en de andere prijswinnaars.

Vandaag zijn we al toe aan de voorlaatste speeldag in de Gouden Vuelta, met de rit van Avila naar Toledo. Meedoen voor deze speeldag? Surf snel naar www.goudenvuelta.be. Schrijf jouw ploeg in voor 13u20 vanmiddag om geldig te zijn. Veel succes!

Jaguar MTB: Germaine Bolle

iPhone 6S 64GB Space Grey (refurbished 5*): Gerbrand Hessing

iPad Air 2 16GB Wifi + 4G Space Grey (refurbished 4*): Marcel Spijker

Pilafoot: Mia Vandenberge

Pilafoot: Roger De Craene

Philips MCM233 micromuzieksysteem: Werner Mory

Jan Verheyen DVD-box (12 dvd’s): Jordi Peeters

Jan Verheyen DVD-box (12 dvd’s): Eddy Heiremans

Prijs te bepalen: Danny Rosseel

Jil Sander Ultrasense White (W) EDT 60ml: Wibren Moens

Jil Sander Ultrasense White (W) EDT 60ml: Michel Houf

Jil Sander Ultrasense White (W) EDT 60ml: Dany Maekelberg

Gin: Jozef Hasevoets

Gin: Rudy Vereecke

Gin: Pedro Kyndt

Peper & zoutmolen BODUM: Kurt Minnekens

Peper & zoutmolen BODUM: Davy Timmerman

Peper & zoutmolen BODUM: Erik Gidts

Gratis ploeg Gouden Vuelta: Pascale Codden

Gratis ploeg Gouden Vuelta: Cédric DFighter

Gratis ploeg Gouden Vuelta: Mario Vervaecke

Gratis ploeg Gouden Vuelta: Els Dewaele

Gratis ploeg Gouden Vuelta: Hylke Vandenbussche

Gratis ploeg Gouden Vuelta: Annick Haccour & Seppe

Gratis ploeg Gouden Vuelta: Chris Schepers