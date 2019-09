Gilbert glundert: “Dit is mijn tiende ritzege in een grote ronde, een mooi getal” XC

05 september 2019

17u24

Bron: Eurosport 0 Vuelta Philippe Gilbert zorgde vandaag voor de Philippe Gilbert zorgde vandaag voor de eerste Belgische ritzege in deze Vuelta . “Het is ook mijn tiende overwinning in een grote wielerronde. Dat is een mooi getal”, vertelde de gelukkige Waal in het flashinterview.

“Het duurde een tijdje tot de vlucht tot stand kwam. Uiteindelijk geraakte ik in de juiste ontsnapping, maar ik zag dat er ook enkele klimmers mee waren. Ik wist dus dat ik slim moest zijn. Het was een kwestie van goed te timen”, klonk het bij Gilbert.

En dat deed hij ook. Tsgabu Grmay en Felix Großschartner gingen te vroeg, waarna Gilbert het verschil maakte op de slotklim. “Ik heb de overwinning ook te danken aan mijn ploegmakker Tim Declercq (die ook in de vlucht zat, red.). Hij verdient deze zege evenveel als ik.”

De Luikenaar van Deceuninck-Quick.Step gaf ten slotte mee dat het aangenaam koersen was in het Baskenland. “Het leek wel een Vlaamse klassieker met zoveel toeschouwers langs de kant. Ik racete al vaak in het Baskenland, maar won hier nog nooit. Nu doe ik dat wel en daar ben ik heel blij mee. De wielersupporters in het Baskenland zijn zo’n beetje zoals in Vlaanderen, ze houden van koers en dat is fijn.”