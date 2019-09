Gilbert eerste Belg sinds Tom Steels die tien ritten wint in drie grote rondes: “Niet evident voor renner als Phil” Thomas Lissens

06 september 2019

06u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vuelta Philippe Gilbert (37) haalde het meteen aan in zijn flashinterview. De Luikenaar won gisteren in Bilbao zijn tiende rit ooit in een grote ronde. De voorbije veertig jaar deden enkel Eddy Planckaert (13) en Tom Steels (11) beter.

Tijd om uitgebreid te vieren in de straten van Bilbao had hij niet. Philippe Gilbert zag achtervolgers Aranburu en Barcelo in de slotfase van de twaalfde Vueltarit nog gevaarlijk snel naderen. Maar Gilbert hield stand en hij was nog lucide genoeg om twee handen én tien vingers in de lucht te steken. Na drie etappes in de Giro en eentje in de Tour won ‘Phil’ in de grootste stad van het Baskenland zijn zesde etappe in de Vuelta. Het rekensommetje had hij ook zelf gemaakt.

“Voor een type renner als Gilbert is tien keer winnen in een grote ronde echt niet evident”, weet Tom Steels, Gilberts ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step. “Sprinters krijgen veel meer kansen. Iemand als ‘Phil’ moet in de juiste ontsnapping geraken, die ontsnapping mag niet teruggepakt worden en de finale moet je ook nog eens liggen. Dat zijn veel verschillende factoren die moeten kloppen en dat maakt die mijlpaal toch nog wat straffer. En dan hebben we het nog niet over de manier waarop hij het telkens afwerkt.”

25 jaar in z’n hoofd

Tien jaar geleden won Gilbert zijn eerste rit in een grote ronde. In de Giro van 2009 haalde de Luikenaar het in de 20ste rit, voor Thomas Voeckler. In de 21ste eeuw doen maar elf renners beter dan Gilbert, hoofdzakelijk sprinters en ronderenners (zie lijst). Alessandro Petacchi en Mark Cavendish voeren samen de lijst aan met 48 etappezeges.

“Op zijn paspoort staat dat hij 37 is, maar mentaal is Gilbert nog lang niet zo oud”, zegt Steels, die niet uitsluit dat de Waal nog eens kan toeslaan in deze Vuelta. “In zijn hoofd is hij nog altijd een renner van 25 jaar die heel veel plezier beleeft aan het wielrennen. Dat is ook zijn kracht. Bij Lotto kreeg hij nog een contract voor drie jaar. Da’s misschien lang, maar Gilbert is wel iemand die tijdig zal aangeven dat het niet meer lukt.”

En nu het WK

Gilbert werd niet geselecteerd voor de Tour. Hij verlegde zijn focus dan maar naar de Ronde van Spanje, waar hij de laatste hand legt aan zijn voorbereiding op het WK in Yorkshire. Bondscoach Verbrugghe gaf al aan dat Gilbert een zekere kopman is. “Gilbert zal altijd klaar zijn als hij een koers rijdt. Dat zal straks in Yorkshire niet anders zijn. Ze zullen rekening met hem moeten houden. Daar heeft hij in Bilbao ook de laatste twijfelaars van overtuigd, denk ik.”