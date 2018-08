Geschiedenis herhaalt zich voor Campenaerts: "Ik moet niet met een slecht gevoel gaan slapen" Marc Ghyselinck in Spanje

25 augustus 2018

22u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vuelta Derde in de proloog van de Giro, derde in de proloog van de Vuelta. In Màlaga herhaalde de geschiedenis zich voor Victor Campenaerts. De Europese tijdritkampioen hoopte op de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje, maar moest uiteindelijk in Rohan Dennis (6,44 seconden) en Michal Kwiatkowski (61 honderdsten!) zijn meerdere erkennen.

Victor Campenaerts? Nooit van gehoord. Vroeg je Rohan Dennis, de eerste leider in deze Ronde van Spanje, in het begin van het seizoen wie Campenaerts was, dan moest de Australiër het antwoord schuldig blijven. "No offence, maar bij de de start van de Giro wist ik niet niet wie hij was."

Dat zou snel veranderen. In mei in Jeruzalem was Dennis maar net vier honderdsten van een seconde sneller dan Campenaerts. "Ik heb echt geluk gehad daar", gaf Dennis toe.

Tom Dumoulin, Tony Martin, dat waren de tijdrijders die de tweevoudige Australische kampioen tot die datum in de gaten hield. "Nu weet ik dat ik in de toekomst ook met Campenaerts rekening moet houden. Zijn progressie is opmerkelijk. Ik ben zeker dat hij op een dag wél sneller zal zijn dan ik."

Zo, dat is alvast een hart onder de riem voor Victor Campenaerts, die uiteindelijk niet al te erg ontgoocheld was. Natuurlijk was hij dat eerst wel, toen bleek dat hij maar 61 honderdsten trager was dan Michal Kwiatkowski. Maar iets voor halfnegen gisteravond zag het verhaal er weer anders uit, toen Dennis dus over de finishlijn scheerde: bijna zes een halve seconde harder gereden dan Campenaerts.

Sterker

Op een parcours van 8 kilometer is dat bijna een seconde per kilometer sneller, rekende Campenaerts snel uit. "Dan moet ik niet met een slecht gevoel gaan slapen. Ik was niet goed genoeg vandaag. Ik hoor bij de wereldtop in het tijdrijden, maar vandaag zijn er twee renners beter."

Campenaerts gokte eerst op Kwiatkowski: sterke Tour de France gereden, dan de Ronde van Polen gewonnen. "Dan moét je wel goed zijn." Dennis dacht hij te kunnen kloppen. "Hij is een man van weinig competitie dit seizoen. Hij reed de Giro, de Prudential Ride in Londen en de Ronde van Polen. Ik hoorde wel van de ploegmaats dat hij niet voluit zou gaan. Maar ik denk dat hij wel in topvorm is hé."

Waar het verschil zit? Campenaerts: "Die mannen zijn gewoon nog sterker dan ik. Niet meer perfectionistisch, niet meer aerodynamisch, niet meer doelgericht. Gewoon sterker. Dat moet het verschil zijn geweest vandaag. Dan draaien ze toch nog net een grotere versnelling rond dan ik."

Toch één bonus houdt Victor Campenaerts over aan zijn derde plaats: morgen start hij in de bolletjestrui als leider van het bergklassement. Dat is niet omdat hij nu plots ook een klimmer is, dat is gewoon omdat het reglement het zo voorziet. Rood voor de winnaar, groen voor de tweede in de proloog, bollen voor de derde. Campenaerts: "Ik zal ze zondag eens laten zien hoe goed ik kan klimmen (lacht)."