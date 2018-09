Geniez snoept de zege weg voor de neus van de Belgen, Teuns betrokken bij spectaculaire valpartij net na de aankomst DMM

06 september 2018

16u41 5 Vuelta Alexandre Geniez heeft de twaalfde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Fransman van AG2R was de betere van een ruime kopgroep. Landgenoten Teuns, Campenaerts en De Gendt strandden op de dichte ereplaatsen. Jesus Herrada is de nieuwe leider in de wedstrijd.

Een tocht naar het uiterste noorden van Spanje, dat was de twaalfde etappe van deze Vuelta in een notendop. In een rit van 181 kilometer ging het peloton op zoek naar de Faro de Bares, een vuurtoren die het meest noordelijke punt van het Iberisch schiereiland vormt.

Over iets vlakkere wegen leken de sprinters vandaag een nieuwe kans op dagsucces te hebben. Toch zorgden de ruim 2.000 hoogtemeters voor voldoende terrein om het verschil te maken. 18 renners hadden dat gegeven al snel in de mot. Nibali, Teuns, De Gendt, Campenaerts en Devenyns waren er bij. Het peloton koos voor een snipperdag.

De voorsprong van de 18 liep vlug op tot meer dan tien minuten en dat had zo zijn gevolgen. Niet alleen zou de ritwinnaar vooraan zitten, maar ook de nieuwe leiderstrui. Jesus Herrada was de gelukkige, hij neemt minstens voor een dag het kleinood over van Simon Yates.

Restte nog de strijd om de dagzege, vooral een Belgisch-Italiaanse aangelegenheid. Nibali, Brambilla en Formolo toonden zich meermaals. De Belgen volgden gedwee tot de ruime kopgroep op 20 kilometer van de meet plots aan diggelen lag. Teuns, Devenyns en Campenaerts haakten hun wagonnetje aan. Een mooie kans voor onze landgenoten.

Helaas lukte het voor de Belgen niet om hun overwicht te verzilveren. Teuns zette op één kilometer van de streep aan, maar dat was te vroeg. Geniez kwam er met een langgerekte sprint nog over. Ook Van Baarle deed tot op de streep mee voor de zege. Uiteindelijk won de Fransman, hij behaalde daarmee zijn derde zege in de Vuelta. Eerder won hij al een rit in 2013 en 2016.

Net na de streep kwam het trouwens nog tot een spectaculaire valpartij. Geniez knalde op een official. Ook Van Baarle en Teuns kwamen ten val.

Ai, wat een nare botsing voor de etappewinnaar. Hopelijk is iederen oke... 🙏 #LaVuelta2018 pic.twitter.com/hkkCBKMGS3 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Geniez: "Devenyns en Campenaerts reden echt een goeie koers"

"Het was een moeilijke dag", zei de renner van AG2R La Mondiale. "Het was niet gemakkelijk koersen vandaag, zeker na de start om de goede ontsnapping te nemen. In het begin van die vlucht draaiden we goed rond, maar daarna ging het wat minder en werd er meer aangevallen en poker gespeeld. Uiteindelijk wisten we dan met acht weg te rijden, maar ook daar was ik nog lang niet zegezeker, met een snelle Devenyns en ik zag dat ook Campenaerts goed bergop reed."

"Ik was niet zeker in de sprint", ging hij verder. "Het was een rare sprint, ik wist niet goed waar ik me aan mocht verwachten en op 300 meter zag je nog steeds de aankomst niet liggen, je moest echt afgaan op de bordjes langs de kant van de weg om je sprint te lanceren en het was ook nog eens zeer smal. Het was echt knokken tot op het eind. Ik win en ben daar zeer trots op. Het begin van mijn seizoen was heel goed (hij won in januari en februari drie koersen, red), maar sindsdien kon ik niet meer juichen. In de Giro mikten we op een klassement. Dan kan je de focus niet leggen op een dagzege, het vraagt een andere manier van koersen, maar zo'n zege van vandaag, daar doe je het als renner toch voor. Dit maakt koersen zo mooi, zo speciaal."

Het is voor de 30 jarige Geniez zijn vierde overwinning van het seizoen. Eerder won hij de GP Marseillaise, de proloog en de eindzege in de Ronde van de Provence.

Top tien rit

1. Alexandre Geniez (Fra/ALM) in 4u22:59 (gem. 41,31 km/u)

2. Dylan van Baarle (Ned/SKY) op 0:00

3. Mark Padun (Oek/TBM) 0:00

4. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:00

5. Victor Campenaerts (Bel/LTS) 0:02

6. Davide Formolo (Ita/BOH) 0:05

7. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 0:24

8. Dries Devenyns (Bel/QST) 0:48

9. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 02:27

10. Valerio Conti (Ita/UAD) 02:29

Top tien stand

1. Jesus Herrada (Spa/COF) 2000,1 km in 50u28:56 (gem. 39,61 km/u)

2. Simon Yates (GBr/MIT) op 3:22.

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 3:23.

4. Nairo Quintana (Col/MOV) 3:36.

5. Ion Izagirre (Spa/BAH) 3:39.

6. Tony Gallopin (Fra/ALM) 3:46.

7. Emanuel Buchmann (Dui/BOR) 3:46.

8. Miguel Ángel López (Col/AST) 3:49.

9. Rigoberto Uran (Col/EFD) 3:54.

10. Steven Kruijswijk (Ned/LNL) 4:05.