Geniez snoept de zege weg voor de neus van de Belgen, Teuns betrokken bij spectaculaire valpartij net na de aankomst DMM

06 september 2018

16u41 2 Vuelta Alexandre Geniez heeft de twaalfde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Fransman van AG2R was de betere van een ruime kopgroep. Landgenoten Teuns, Campenaerts en De Gendt strandden op de dichte ereplaatsen. Jesus Herrada is de nieuwe leider in de wedstrijd.

Een tocht naar het uiterste noorden van Spanje, dat was de twaalfde etappe van deze Vuelta in een notendop. In een rit van 181 kilometer ging het peloton op zoek naar de Faro de Bares, een vuurtoren die het meest noordelijke punt van het Iberisch schiereiland vormt.

Over iets vlakkere wegen leken de sprinters vandaag een nieuwe kans op dagsucces te hebben. Toch zorgden de ruim 2.000 hoogtemeters voor voldoende terrein om het verschil te maken. 18 renners hadden dat gegeven al snel in de mot. Nibali, Teuns, De Gendt, Campenaerts en Devenyns waren er bij. Het peloton koos voor een snipperdag.

De voorsprong van de 18 liep vlug op tot meer dan tien minuten en dat had zo zijn gevolgen. Niet alleen zou de ritwinnaar vooraan zitten, maar ook de nieuwe leiderstrui. Jesus Herrada was de gelukkige, hij neemt minstens voor een dag het kleinood over van Simon Yates.

Restte nog de strijd om de dagzege, vooral een Belgisch-Italiaanse aangelegenheid. Nibali, Brambilla en Formolo toonden zich meermaals. De Belgen volgden gedwee tot de ruime kopgroep op 20 kilometer van de meet plots aan diggelen lag. Teuns, Devenyns en Campenaerts haakten hun wagonnetje aan. Een mooie kans voor onze landgenoten.

Helaas lukte het voor de Belgen niet om hun overwicht te verzilveren. Teuns zette op één kilometer van de streep aan, maar dat was te vroeg. Geniez kwam er met een langgerekte sprint nog over. Ook Van Baarle deed tot op de streep mee voor de zege. Uiteindelijk won de Fransman, hij behaalde daarmee zijn derde zege in de Vuelta. Eerder won hij al een rit in 2013 en 2016.

Net na de streep kwam het trouwens nog tot een spectaculaire valpartij. Geniez knalde op een official. Ook Van Baarle en Teuns kwamen ten val.

Ai, wat een nare botsing voor de etappewinnaar. Hopelijk is iederen oke... 🙏 #LaVuelta2018 pic.twitter.com/hkkCBKMGS3 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link