Fuglsang schudt iedereen uit het wiel in slopende slotklim, Vuelta-leider Roglič kraakt maar barst niet GVS

09 september 2019

17u33 2 Vuelta Jakob Fuglsang (Astana) heeft de zestiende etappe van de Vuelta gewonnen. Op de lange Alto de la Cubilla - de slotklim - liet de sterke Deen z’n medevluchters, waaronder onze landgenoten Thomas De Gendt en Philippe Gilbert, achter. Primož Roglič werd om de strijd voor eindwinst stevig bestookt door Miguel Ángel López en Tadej Pogačar, maar kraakte niet. De Sloveen pakte zelfs nog wat extra tijd op eerste achtervolger Alejandro Valverde. Morgen volgt een welverdiende rustdag.

🏁 La llegada | The finish



🙋🏻‍♂🏆 @jakob_fuglsang #LaVuelta19 pic.twitter.com/P5S5zeaklI La Vuelta(@ lavuelta) link

Daags voor de rustdag kreeg het peloton een nieuwe kloeke bergetappe voorgeschoteld. De Puerto de San Lorenzo en de Alto de la Cobertoria waren twee beklimmingen van eerste categorie. De Alto de la Cubilla, de slotonderneming, was er eentje van buiten categorie. Dat betekende: 144 kilometer afzien.

Twee Belgen

Na verschillende aanvallen in de eerste helft van de koers, smolten op de flanken van de eerste onderneming alle groepjes samen. In die 21-tellende kopgroep twee Belgen. Ritwinnaar Philippe Gilbert zat vooraan, net als zijn toekomstige Lotto-collega Thomas De Gendt. Ook mee in het offensief: klimmers Jakob Fuglsang en Tao Geoghegan Hart. Op 44 kilometer van de finish - meteen ook de top van de Alto de la Cobertoria - reden ze al zeven minuten voor het peloton uit. Die voorlaatste klim baarde overigens een muis. Movistar en Astana lieten het na om het Jumbo-Visma van leider Roglic te bestoken, ook in de kopgroep was er amper tot geen afscheiding. Met andere woorden: alles op het hoofdgerecht: de Alto de la Cubilla.

🏁 - 15 KM | Etapa 16 - Stage 16 | #LaVuelta19



🚴‍♂️🚴‍♂️ La fuga empieza a seleccionarse en los primeros kilómetros de La Cubilla / 🇬🇧 Riders suffering in the break as the climb is getting serious.



🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/UWVvNjcbDj La Vuelta(@ lavuelta) link

Sánchez en Fuglsang

Die slotklim was een helse karwei. Niet zozeer qua stijgingsgraad, wel qua lengte: 17,8 kilometer klimmen aan een gemiddeld percentage van 6,2. Gilbert volgde goed, De Gendt - die ook al een moeilijk moment kende op de Alto de la Cobertoria - had het lastiger. Maar op een snedige demarrage van Luis León Sánchez hadden onze landgenoten hoe dan ook geen antwoord. Knox, Brambilla, Hart en Fuglsang - de man voor wie Sánchez zich leegreed - waren wel mee. Maar lang wachtte de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik niet. Op 6,7 kilometer van de streep ging Fuglsang zelf, Brambilla was de enige die naar z’n wiel sprong. Maar even later moest ook de Italiaan passen. Fuglsang alleen, de sterke Deen denderde voort richting winst.

In het peloton was het Miguel Ángel López die als eerste de knuppel in het hoenderhoek gooide. Roglic en Pogačar volgden, Quintana moest lossen. Op een nieuwe demarrage van López voelde ook Roglic het zuur in de benen lopen, enkel Pogačar - wat een toptalent - kon het moordende tempo van de Colombiaan volgen. Maar de rodetruidrager toonde karakter, want meter na meter sloop hij terug dichter bij de twee heren die hem graag bestookten. Op één kilometer van de streep sloot hij zelfs opnieuw aan. Uiteindelijk werd het een maat voor niets, want López, Pogačar en Roglic reden op zes minuten van Fuglsang samen over de finish. Geen schade dus voor de Sloveen, integendeel. De eerste achtervolger Alejandro Valverde kwam immers twintig tellen later over de streep.

Voor Fuglsang is het zijn vijfde zege van het seizoen, na winst in de Ruta del Sol, een etappe in Tirreno-Adriatico, Luik-Bastenaken-Luik en het eindklassement in het Critérium du Dauphiné. In de Tour moest Fuglsang na een val opgeven.