Ex-wereldkampioen veldrijden is wanhoop nabij tijdens tweede Vuelta-rit, waarna hij doodleuk in camper stapt TLB

27 augustus 2018

Wielrenners zitten vaak uren per dag op de fiets, maar moeten ook naar het toilet. Tom Dumoulin deed het al in de Giro vorig jaar, maar ook bij Lars Boom was de nood hoog. De Nederlandse ex-wereldkampioen veldrijden dook gisteren dan maar even een camper in voor een grote boodschap tijdens de tweede etappe in de Vuelta.

Boom volgde zo het voorbeeld van zijn landgenoot Tom Dumoulin. De Nederlander deed tijdens de Tour van 2016 eveneens zijn behoefte in een camper.

