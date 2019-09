Eerste Belgische ritzege in Vuelta is een feit: sterke Philippe Gilbert soleert naar de zege in Bilbao TLB

05 september 2019

De eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje editie 2019 is een feit. Philippe Gilbert was na ruim 171 kilometer de beste in Bilbao. Gilbert was één van de negentien renners die voorbij halfweg de etappe konden ontsnappen en in de lastige finale toonde hij zich dus uiteindelijk de sterkste. Op de pittige slothelling, de Alto de Arraiz, liet de 37-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step zijn medevluchters achter.

Nervositeit in het peloton voor aanvang van de twaalfde rit. Hoewel de eerste 100 kilometer - op een korte klim van derde categorie na - niet heel uitdagend oogden, waren de renners toch op hun hoede. De felle wind, die zowel op kop stond als in de flank, zou weleens voor spektakel kunnen zorgen, zo verwachtte onder anderen Philippe Gilbert. “Het wordt riskant, ook voor de klassementsmannen”, aldus de winnaar van Parijs-Roubaix.

Tot waaiers kwam het uiteindelijk niet, maar het ging wel hárd. En de aanvalspogingen volgden elkaar in sneltempo op. Thomas De Gendt probeerde weg te glippen, maar de avonturier van Lotto-Soudal kreeg niet veel ruimte en besefte al snel dat zijn onderneming weinig kans op slagen zou hebben. Voor de eerste beklimming van de dag, de Alto de Azázeta, raakte geen enkele groep weg.

Na het klimwerk waren de mannen die hun zinnen gezet hadden op een avontuur weer aan zet, maar het bleef wachten op de juiste ontsnappingspoging. Altijd was er wel een ploeg die niet tevreden was met de samenstelling van het groepje dat wat voorsprong nam. De gevreesde waaiers bleven eveneens uit.

Groep van 19 renners ontsnapt

De finale - in de laatste 40 kilometer volgden nog drie pittige klimmetjes van derde categorie - naderde steeds meer en even leek het dat de renners in groep naar de knikjes zouden trekken. Maar dat gebeurde uiteindelijk toch niet. Op een aflopend stuk trok Willie Smit, Zuid-Afrikaan van Katusha, door en er kwamen uiteindelijk 18 renners aansluiten. Onder hen drie landgenoten: Philippe Gilbert en Tim Declercq (beiden Deceuninck-Quick.Step) en Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal).

De ploegen van de klassementsmannen konden leven met de namen in de vlucht en ze haalden de voet van het gaspedaal. Vlak voor het begin van de finale hadden de vluchters al een voorsprong van vijf minuten. De ritwinnaar zat vooraan en Gilbert had met Declercq dus nog een knecht mee. Een ander sterk duo: Marco Marcato en Valerio Conti van UAE.

Maar noch het Deceuninck-blok, noch de mannen van de Emiraten konden verhinderen dat er twee renners konden ontsnappen. Felix Grossschartner (Bora) en Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) reden veertig seconden weg, maar na de beklimming van de Alto el Vivero knabbelden Gilbert en co stevig aan hun voorgift. Bij het begin van de slotklim werden Grossschartner en Grmay gegrepen en Gilbert trok op zijn beurt in de aanval.

De 37-jarige Waal van Deceuninck-Quick.Step knalde meteen weg, enkel Aranburu en Barcelo konden onze landgenoot nog enigszins in het vizier houden. Op de top had Gilbert nog een voorgift van iets meer dan 20 seconden, maar in de afdaling van zo’n acht kilometer richting Bilbao kwamen de achtervolgers nog héél dicht. Gilbert hield uiteindelijk nog drie seconden over en boekte zijn tiende overwinning in een grote ronde, zijn zesde in de Vuelta. In de Tour staat zijn teller op één stuk, in de Giro op drie. Voor vandaag dateerde de laatste overwinning van Gilbert in de Vuelta van 2013.

Morgen leggen de renners 166,4 kilometer af tussen Bilbao en de gevreesde Los Machucos. Die slotklim buiten categorie is 6,8 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2 procent, met stroken van twintig procent, en gaat over een slecht wegdek. Op weg naar Los Machucos krijgen de renners de Alto de Ubal (7,9 km aan 6%), de Collado del Ason (13 km aan 3,9%) en de Puerto de Alisas (8,5 km aan 6%) te verteren.