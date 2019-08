Doe mee aan de Gouden Vuelta en win talloze prijzen Redactie

20 augustus 2019

11u37 0 Vuelta Ook deelnemen aan de Vuelta? Dat kan met onze Gouden Vuelta. Surf snel naar Ook deelnemen aan de Vuelta? Dat kan met onze Gouden Vuelta. Surf snel naar www.goudenvuelta.be en maak kans op talloze prijzen. De reglementen vindt u hieronder.

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan De Gouden Vuelta is heel eenvoudig: surf naar www. goudenvuelta.be en begin te sleutelen aan die ideale Vueltaploeg.

Stel jouw ideale wielerploeg(en) samen door uit de beschikbare rennerslijst 15 renners te kiezen met een budget van maximum 275 miljoen euro. Let op, je kan maximum 3 renners van hetzelfde team kiezen. Daarnaast dien je ook een superkopman aan te duiden waarmee je extra punten kan verdienen. De Gouden Vuelta bestaat uit 17 speeldagen bestaande uit 21 ritten. Het tarief voor de Gouden Vuelta bedraagt opnieuw 7 euro per ploeg. Na elke speeldag kan je jouw score raadplegen via www.goudenvuelta.be en ontdek je ook meteen of je in de prijzen gevallen bent.

Belangrijk om weten

Voor alle duidelijkheid vermelden we hier nog een aantal belangrijke zaken zodat je optimaal aan het spel kan deelnemen. Van je 15 ideale renners dien je er 1 als superkopman te selecteren om extra punten te verdienen. Voorts kan je ook meedingen in 2 extra klassementen, namelijk. ‘Sprint’ en ‘Berg’.

Tijdens de Vuelta heb je recht op 2 transfers per ploeg. Je kan ook doorlopend bijkomende ploegen inschrijven.

OPGELET! Je ploegen zijn pas geldig wanneer we de betaling effectief ontvangen hebben. Betaal daarom bij voorkeur online zodat je ploegen meteen geldig zijn. Via overschrijving is het belangrijk om ruim op voorhand je ploegen te betalen. Ploegen kunnen altijd worden aangepast tot vlak voor de deadline waarvoor ze werden ingeschreven, ook indien ze reeds werden betaald.

Een uitgebreid wedstrijdreglement kan je raadplegen op onze website www.goudenvuelta.be.

Prijzen

De eindwinnaar van De Gouden Vuelta gaat aan de haal met 5.000 euro. Ook een tweede plaats (2500 euro) of een derde plaats (1000 euro) leveren mooie geldprijzen op. Daarnaast zijn er Jaguar MTB’s t winnen, iPhones, iPads, Pilafoots, reiskoffers, muzieksystemen, hoofdtelefoons, enzovoort.

Ook elke speeldag zijn er prijzen te winnen. Een jaguar MTB, iPhone, iPads, Pilafoots, enzovoort.