Dennis maakt favorietenrol waar in proloog Vuelta en verovert rode leiderstrui, Campenaerts derde

25 augustus 2018

20u30 5 Vuelta Rohan Dennis heeft de proloog van de 73ste Ronde van Spanje naar zijn hand gezet. De Australiër van BMC was zes seconden sneller dan Michal Kwiatkowski. Victor Campenaerts finishte als derde, op zeven tellen van de dagwinnaar. Dennis is logischerwijs ook de eerste leider in deze Vuelta.

De Ronde van Spanje opende dit jaar met een proloog van acht kilometer in Málaga. Onderweg lag er één hindernis: de Gibralfaro. Die helling is één kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5%. Dylan van Baarle zette dan weer de eerste richttijd van de dag neer. De Nederlandse tijdritkampioen klokte af in 9’59”.

Nadien strandde Dylan Teuns op slechts twee tellen van Van Baarle. Geweldige prestatie van de Belg. De tijd van de Nederlander bleef tevens lange tijd op de tabellen staan. Ook tijdritspecialist Jonathan Castroviejo beet zijn tanden stuk op de chrono van zijn ploegmakker. Maar toen ging Nelson Oliveira zich met de zaken bemoeien - de Portugees werkte het traject drie seconden sneller af.

Sterke prestatie Campenaerts, Dennis te sterk

Maar echt lang kon Oliveira niet van zijn leidersplaats genieten. Integendeel. Een indrukwekkende Michal Kwiatkowski dook nog eens elf seconden onder de tijd van Oliveira. Vervolgens was Campenaerts aan de beurt. Onze landgenoot knalde door de straten van Málaga, maar kwam finaal één seconde tekort om de chrono van Kwiatkowski te kloppen. Zonde

Even balen voor de Europese kampioen tegen de klok. Al was er uiteindelijk niets te beginnen tegen Rohan Dennis. De Australiër zette Kwiatkowski op zes seconden en is zo de eerste leider in deze 73ste Vuelta. Campenaerts was een knappe derde. Oliveira en Van Baarle maakten de top vijf compleet.

Dennis: "Hier winnen was mijn eerste doel"

Dennis was de enige die de topchrono van de Pool Michal Kwiatkowski nog kon breken in de tijdrit in de straten van Malaga. "Kwiatkowski zorgde voor veel druk. Ik had gehoopt dat zijn tijd wat trager zou geweest zijn, zodat er minder stress kwam. Maar uiteindelijk kan je maar doen wat je moet doen: ik gaf gewoon alles wat ik in me had en ging voor de zege", aldus Dennis.

De latere winnaar sloeg het gat vooral in de eerste helft van de acht kilometer, waarin de renners een klimmetje moesten bedwingen. "Ik wist dat de finish min of meer bovenop de klim lag. Nadien kon je amper tijd winnen. Misschien nog één of twee seconden. Dus gaf ik alles voor de top." Op de streep was Dennis zes seconden sneller dan Kwiatkowski, meteen ook zijn voorsprong in het eerste algemene klassement.

De Australiër vervoegde vandaag het selecte clubje van vijftien renners die een tijdrit wonnen in de drie grote rondes, al hecht hij daar zelf niet zoveel belang aan. "Of het nu een tijdrit was of niet, dat maakte me niet veel uit. Ik wou gewoon een individuele rit winnen in de Vuelta, om zo een overwinning te hebben in de drie grote rondes. Hier winnen was mijn eerste doel, zeker na wat ik had gedaan in de Giro (tweede in de openingstijdrit en winst in de lange tijdrit, nvdr.)."

