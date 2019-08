Deceuninck-Quick.Step viert feest: Jakobsen triomfeert na millimetersprint in Vuelta XC/LPB

27 augustus 2019

17u32 18 Vuelta Fabio Jakobsen heeft de vierde etappe van de Vuelta gewonnen. De Nederlander van Deceuninck-Quick.Step rekende in een massasprint nét af met Sam Bennett. Nicolas Roche behield zijn rode leiderstrui.

Het peloton kreeg vandaag een nagenoeg vlakke etappe voor de wielen geschoven. Onderweg lag er één helling van derde categorie, die de sprinters weinig tot geen angst inboezemde. Jelle Wallays trok dan weer meteen na het startsignaal ten aanval. De Belg van Lotto-Soudal kreeg Jorge Cubero met zich mee.

Wallays kleurt etappe

Amper twee vluchters. Ideaal voor de sprintersploegen. Team Sunweb -de ploeg van leider Nicolas Roche- controleerde de boel, nadien namen de troepen van Bora-Hansgrohe hun verantwoordelijkheid. Zij reden in dienst van snelle man Sam Bennett, de ritwinnaar van gisteren.

Steven Kruijswijk ondervond de voorbije dagen veel hinder van zijn valpartij in de ploegentijdrit, vandaag stapte de nummer drie van de voorbije Tour de France uit de Vuelta. Jumbo-Visma is een van zijn speerpunten kwijt, maar kan wel nog steeds rekenen op topfavoriet Primoz Roglic.

Op 32 kilometer van de streep ging Wallays er vooraan alleen vandoor. Een kwartier later was zijn liedje uitgezongen. Een massasprint in de straten van El Puig was ondanks een late poging van Rémi Cavagna onvermijdelijk. En daarin klopte Fabio Jakobsen de aalvlugge Sam Bennett met enkele millimeters.

Jakobsen heeft 1e zege in grote ronde beet: “Wist zelf niet dat ik gewonnen had”

“Ik wist pas dat ik gewonnen had toen ik een paar jongens van het team hoorde juichen”, vertelde Jakobsen in na de rit. “Zelf zag ik het niet, ik deed mijn jump, mijn ogen waren dicht, Sam Bennett zat echt wel dicht bij mij en ik keek naar hem. Ik wist het niet. Ongelooflijk, ik win, ik ben er zo blij mee, dit is nog maar mijn eerste grote ronde. Ik kwam naar hier met de ambitie om een rit te winnen en nu heb ik die beet. Hier ben ik heel trots op, dan nog wel een zege in mijn trui van nationale kampioen.”

Jakobsen finishte maandag als zevende. “Ik was ontgoocheld, de ploeg was ontgoocheld. Gisteren kwam het er niet uit, we waren uit op revanche, wilden tonen dat we een sterke ploeg hebben met een goede lead-out en dat hebben we ook bewezen. Ik denk dat we de finale gedomineerd hebben. Richeze deed een perfecte lead-out. Toen ik dacht dat mijn moment was aangebroken, ging ik vol en ik win. Het verschil is klein, maar het belangrijkste is dat ik win en dat die zege nu op mijn palmares staat.”