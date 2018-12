Debatten worden geopend met ploegentijdrit, ook zeven bergetappes en 59 cols: dit is het Vuelta-parcours van 2019 GVS

19 december 2018

20u48 3 Vuelta In Alicante is de 74ste editie van de Vuelta voorgesteld. Het parcours telt zeven bergritten, vier heuveletappes (waarvan twee met een finish bergop) en zes kansen voor sprinters. Daarnaast staan er één individuele tijdrit en een ploegentijdrit op het menu. Voldoende voer voor de klimmers, dus.

Dat de Vuelta van 2019 in badplaats Torrevieja op gang wordt geschoten, was al enkele maanden bekend. Nu ontwaren we het hele plaatje, want de organisatie onthulde deze avond in Alicante het volledige parcours.

In totaal staan er 3.272 kilometers op de teller. Het traject telt zes sprintetappes, zeven bergetappes en vier heuvelritten waarvan twee met aankomst bergop. Zoals gebruikelijk is er ook een individuele tijdrit en een ploegentijdrit opgenomen in het parcours. Die gezamenlijke race van 18 kilometer tegen de klok staat meteen de eerste dag geprogrammeerd, in Torrevieja. Nadien moeten er verspreid over de volgende 20 ritten liefst 59 cols beklommen worden, oftewel dertien meer dan dit jaar.

Na de eerste rustdag volgt een uitstapje naar Frankrijk voor een individuele tijdrit van 36,1 kilometer tussen Jurançon en Pau. De definitieve beslissing lijkt te zullen vallen in de twintigste en voorlaatste etappe naar Sierra de Gredos. Met vijf cols, waarvan twee van eerste categorie, lijkt het onvermijdelijk dat hier de Vuelta in zijn plooi zal vallen. Naar goeder gewoonte eindigt de rittenkoers in Madrid. Simon Yates stak vorig jaar op een overtuigende wijze de eindzege op zak.

🇪🇦 El recorrido de #LaVuelta19

3272,2 km - 21 etapas: 6 llanas - 7 de montaña - 4 de media montaña (2 con final en alto) - 1 C.R.E. - 1 C.R.I.



🇬🇧 #LaVuelta19 route.

3272,2 km - 21 stages: 6 flat - 7 mountain - 4 hilly (2 hilly with high altitude finale) - 1 TTT - 1 ITT pic.twitter.com/FOmIgsJXbX La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥 #LaVuelta19



🚩Salinas de Torrevieja > Torrevieja 🏁

📅 24/8

🚴 C.R.E. | TTT - 18 km



🇪🇦 Un circuito urbano y llano.

🇬🇧 A flat urban circuit. pic.twitter.com/xDwlrkWePK La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 2 | Stage 2 🔥 #LaVuelta19



🚩Benidorm > Calpe 🏁

📅 25/8

🚴 193 km



🇪🇦 La Cumbre del Sol vuelve a La Vuelta. pic.twitter.com/SMOxkFNbRz La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 3 | Stage 3 🔥 #LaVuelta19



🚩Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante 🏁

📅 26/8

🚴 186 km



🇪🇦 Posible llegada al sprint.

🇬🇧 Sprint is a possibility. pic.twitter.com/7NiheGpxTk La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 4 | Stage 4 🔥 #LaVuelta19



🚩Cullera > El Puig 🏁

📅 27/8

🚴 177 km



🇪🇦 Sprint masivo.

🇬🇧 Massive sprint. pic.twitter.com/GEbye8XAnl La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 5 | Stage 5 🔥 #LaVuelta19



🚩L'Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre 🏁

📅 28/8

🚴 165,6 km



🇪🇦 Primera llegada en alto.

🇬🇧 First summit finish. pic.twitter.com/eSrZ0Xp647 La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 6 | Stage 6 🔥 #LaVuelta19



🚩Mora de Rubielos > Ares del Maestrat 🏁

📅 29/8

🚴 196,6 km



🇪🇦 Etapa larga con final en alto.

🇬🇧 Long stage with summit finish. pic.twitter.com/jk3bPkrO91 La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 7 | Stage 7 🔥 #LaVuelta19



🚩Onda > Mas de la Costa 🏁

📅 30/8

🚴 182,4 km



🇪🇦 Una etapa intensa con un duro final.

🇬🇧 An intense stage with a hard finish. pic.twitter.com/cMq3SlCKbn La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 8 | Stage 8 🔥 #LaVuelta19



🚩Valls > Igualada 🏁

📅 31/8

🚴 168 km



🇪🇦 Una etapa impredecible.

🇬🇧 An unpredictable stage. pic.twitter.com/wAzy6sCxCF La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 9 | Stage 9 🔥 #LaVuelta19



🚩Andorra la Vella > Cortals d'Encamp 🏁

📅 1/9

🚴 96,6 km



🇪🇦 Primera etapa clave para la general.

🇬🇧 First key stage for GC. pic.twitter.com/01uFDk27LC La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 10 | Stage 10 🔥 #LaVuelta19



🚩Jurançon > Pau 🏁

📅 3/9

🚴 C.R.I. | ITT - 36,1 km pic.twitter.com/oQ04BtrgAe La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 11 | Stage 11 🔥 #LaVuelta19



🚩Saint-Palais > Urdax-Dantxarinea 🏁

📅 4/9

🚴 169 km



🇪🇦 Jornada de transición con un interesante circuito final.

🇬🇧 Transition stage with an interesting final circuit. pic.twitter.com/RrwHGkUYIm La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 12 | Stage 12 🔥 #LaVuelta19



🚩Circuito de Navarra > Bilbao 🏁

📅 5/9

🚴 175 km



🇪🇦 Etapa intensa: 3 puertos cortos pero duros y encadenados.

🇬🇧 Intense stage: 3 short but hard consecutive climbs. pic.twitter.com/bQNHi2PTrh La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 13 | Stage 13 🔥 #LaVuelta19



🚩Bilbao > Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega 🏁

📅 6/9

🚴 167,3 km



🇪🇦 7 puertos con la llegada final a los Machucos.

🇬🇧 7 climbs including the final ascent to Los Machucos. pic.twitter.com/QgQmYMTatc La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 14 | Stage 14 🔥 #LaVuelta19



🚩San Vicent de la Barquera > Oviedo 🏁

📅 7/9

🚴 189 km



🇪🇦 Preciosa etapa destinada a los sprinters.

🇬🇧 Beautiful stage with a final for sprinters. pic.twitter.com/813mdvsJpl La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 15 | Stage 15 🔥 #LaVuelta19



🚩Tineo > Santuario del Acebo 🏁

📅 8/9

🚴 159 km



🇪🇦 Asturias occidental nos mostrará su dureza.

🇬🇧 Western Asturias will show us it's toughness. pic.twitter.com/ntSPcB5suM La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 16 | Stage 16 🔥 #LaVuelta19



🚩Pravia > Alto de La Cubilla. Lena 🏁

📅 9/9

🚴 155 km



🇪🇦 Un desafío para definir la general.

🇬🇧 A challenge to define the GC. pic.twitter.com/mOiVMR0Qag La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 17 | Stage 17 🔥 #LaVuelta19



🚩Aranda de Duero > Guadalajara 🏁

📅 11/9

🚴 199,7 km



🇪🇦 La etapa más larga de esta Vuelta.

🇬🇧 Longest stage of this Vuelta. pic.twitter.com/XbYqpdU16S La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 18 | Stage 18 🔥 #LaVuelta19



🚩Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo > Becerril de la Sierra 🏁

📅 12/9

🚴 180,9 km



🇪🇦 Una etapa dura en la Sierra de Guadarrama.

🇬🇧 A hard stage in Sierra de Guadarrama. pic.twitter.com/73aJlnVTpJ La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 19 | Stage 19 🔥 #LaVuelta19



🚩Ávila > Toledo 🏁

📅 13/9

🚴 163,4 km



🇪🇦 Sprint final en una rampa de adoquín.



🇬🇧 Final sprint with an ascending paved road. pic.twitter.com/y2xnyodrHV La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 20 | Stage 20 🔥 #LaVuelta19



🚩Arenas de San Pedro > Plataforma de Gredos 🏁

📅 14/9

🚴 189 km



🇪🇦 La etapa decisiva.

🇬🇧 The decisive stage. pic.twitter.com/PWZ24FG7qX La Vuelta(@ lavuelta) link

🔥 Etapa 21 | Stage 21 🔥 #LaVuelta19



🚩Fuenlabrada > Madrid 🏁

📅 15/9

🚴 105,6 km



🇪🇦 El paseo de los campeones.

🇬🇧 The walk of champions. pic.twitter.com/JIJ0hK76WY La Vuelta(@ lavuelta) link

🇪🇦 Ya tenemos a los gallos en las primeras filas del @ADDAalicante



🇬🇧 Top riders sitting in the first rows of Auditorio de la Diputación de Alicante.#LaVuelta19 pic.twitter.com/JuokQ549ei La Vuelta(@ lavuelta) link

