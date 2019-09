De Vuelta vanuit de lucht bekeken: helikopter spot cannabisplanten op dakterras ODBS

04 september 2019

11u56 2 Vuelta Het was eens wat anders, de helikopterbeelden van afgelopen zaterdag in de Vuelta. Geen zwembad op een dakterras, wel een wietplantage. Enkele dagen later greep de Catalaanse politie in en namen ze de planten in beslag.

De finale van de openingsrit van de Ronde van Spanje werd onder andere gekruid door Tosh Van der Sande en Dylan Teuns die deel uitmaakten van de kopgroep, al was het de Duitser Nikias Arndt die uiteindelijk won. Maar aandachtige koersliefhebbers fronsten ongetwijfeld even de wenkbrauwen toen er in de gietende regen overgeschakeld werd naar luchtbeelden van de tv-heli. Te zien in de video hieronder na 35 seconden: enkele tientallen cannabisplanten op het dak van een flatgebouw.

Volgens het Catalaanse Ara was de politie enkele dagen voor het opmerkelijke beeld door buren al ingelicht over de plantage. Maar pas na de uitzending van zaterdag, wanneer de beelden van de plantage viraal gingen, grepen ze in. De eigenaren van het appartement hadden het pand dan al verlaten. In Spanje word je niet vervolgd voor bezit voor persoonlijk gebruik van kleine hoeveelheden cannabis, maar is de productie ervan en de verkoop wel strafbaar.