De reden waarom Jumbo-Visma onderuit ging in ploegentijdrit Vuelta: een kapot kinderbadje LPB

25 augustus 2019

00u24

Bron: Belga 0 Vuelta Een plotselinge stroom water van een kapot kinderbadje op de weg heeft de ploegentijdrit van de Vuelta ernstig ontsierd. Jumbo-Visma en UAE Emirates gingen door het gladde wegdek hard onderuit en verloren kostbare tijd op winnaar Astana en de eerste leider van de Vuelta, de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

"Er lag ineens water op de weg in één van de bochten, wat er eerder bij de verkenning niet lag. We konden op topsnelheid niet snel genoeg reageren en vier van onze renners kwamen ten val", zei ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma. Bij die vier renners zaten kopmannen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic, die uiteindelijk 40 seconden toegaven op Astana.

Engels informeerde bij de organisatie hoe het incident kon gebeuren. "De Vuelta-organisatie is bij het huis geweest waar het water vandaan kwam. Dat staat op 500 meter van het parcours, op een steile helling die recht naar de rotonde loopt. Daar was een kind aan het spelen in een plastic zwembad dat is stukgegaan. Daardoor kwam al dat water ineens naar beneden."

"We reden op volle snelheid richting die bocht toen het mis ging. Er was geen houden aan", zegt tijdritspecialist Tony Martin. "We konden niet meer op tijd reageren, waardoor de voorste jongens onderuit gleden."

Ook Team Emirates van kopman Fabio Aru ging met vrijwel de hele ploeg in dezelfde bocht onderuit. Vooral sprinter Fernando Gaviria kwam met de nodige schaafwonden over de finish.

Deceuninck-Quick.Step greep met twee seconden naast de ritzege in de ploegentijdrit. De ploeg ontsnapte maar net aan een botsing met een ploegauto van Jumbo-Visma, die in een bocht stilstond voor een gevallen renner. "Plots was daar die wagen op die baan. Gelukkig konden we die nog net vermijden en zijn we aan erger ontsnapt", zei Philippe Gilbert, die mopperde over het gevaarlijke parcours.

