De Gendt begint aan zijn derde grote ronde van 2019: "Niet te veel tralala rond maken" Marc Ghyselinck

23 augustus 2019

06u30 1 Vuelta Zijn schoonmoeder, zijn vrouw en de twee kindjes Timo (5) en Amber (3) zijn in Torrevieja in Spanje, waar Thomas De Gendt (32) morgen aan zijn ­derde van drie grote ­rondes in 2019 ­begint. Voor de kinderen is het bijzonder, zegt De Gendt. Zelf is de renner wel wat ­gewoon. “Drie grote rondes rijden op een jaar is niet zo moeilijk, daar moet niet te veel tralala rond worden ­gemaakt.”

Een reclamekaravaan, snoepjes, motoren, volgwagens en een groot kleurrijk peloton: dat gaat voor zijn kinderen een hele belevenis zijn, weet Thomas De Gendt. Dat hebben ze namelijk nog nooit gezien.

Zelf is hij ook blij, dat zijn hele gezin er voor de eerste keer bij is. Al was het maar voor rit twee zondag, die eindigt in Calpe, waar De Gendt een huis heeft. “Na afloop van de rit komen de kinderen naar de bus. Ik kijk daar wel naar uit.”

