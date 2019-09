De finish in de Vuelta ligt vandaag op de top van deze beestachtige beklimming XC

06 september 2019

Vuelta De klassementsmannen kampen ongetwijfeld met stress. De finish in de dertiende etappe van de Vuelta ligt op de top van Los Machucos, een muur met stukken tot 25%.

“Een onmenselijke helling.” Zo omschreef de Spaanse pers het in 2017. Twee jaar geleden maakte het peloton kennis met Los Machucos. Stefan Denifl bleef destijds in de Vuelta de klassementsrenners voor op de bijzonder steile hindernis. Intussen staat de Oostenrijker niet meer als winnaar in de geschiedenisboeken, vanwege zijn betrokkenheid bij ‘Operatie Aderlass’.

Voor Chris Froome, die in 2017 op bijna twee minuten als dertiende finishte, was Los Machucos te extreem. “De slotklim was echt enorm lastig”, zuchtte de Brit. “Los Machucos is een typische klim voor de Ronde van Spanje, met steile klimpercentages en smalle wegen.”

Door het spektakel besloot de Vuelta-organisatie om Los Machucos opnieuw op te nemen in het parcours. De finishstreep wordt ook vandaag op de top de beestachtige beklimming getrokken. Nochtans is de helling slechts 6,8 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2%. Maar: er zitten stroken in die oplopen tot 25%, gecombineerd met enkele steile afdalingen. Loodzwaar. De klassementsman die vandaag een offday heeft, gaat een oplawaai van jewelste krijgen.

Altimetría de la etapa 13, que tendrá siete puertos de montaña (imagen 1). Perfil del puerto especial de los Machucos, final de etapa, con 6,8 km al 9.2 % de pendiente media y rampas máximas del 25 % (imagen 2). #LaVuelta pic.twitter.com/i0LxpAkJmX Javier Carbonell 🎤(@ xaviercarbonell) link