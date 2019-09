Colombiaan Higuita wint 18de Vuelta-rit na fraaie solo, leider Roglic komt niet in de problemen LPB

12 september 2019

De Colombiaan Sergio Higuita heeft de achttiende etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. Higuita bleef als enige over van een kopgroep en rondde een solo van zo'n 50 km op fraaie wijze af. Leider Primoz Roglic kwam in de voorlaatste bergrit niet in de problemen.

Gisteren een tijdlang stevig in moeilijkheden, vandaag een zo goed als kommerloze dag voor Primoz Roglic. Met vier beklimmingen op het menu mocht de Sloveen nochtans zijn benen insmeren voor mogelijke aanvallen op zijn rode trui. Die kwamen er niet, op een paar speldenprikken van Miguel Angel Lopez na. Geen zorg voor Roglic, die gepast counterde en aan de finish naar een tweede plaats spurtte. Enkel Sergio Higuita ging hem vooraf. De 22-jarige Colombiaan van Education First was de enige overlever van een vlucht. Op zo’n 50 km van de streep besloot Higuita solo te gaan op de Puerto de Cotos, de laatste beklimming van de dag. Een gedurfde onderneming, maar Higuita rondde zijn inspanning in stijl af. Zijn eerste overwinning bij de profs was een feit.

Verliezer van de dag werd Nairo Quintana. De Colombiaan kon op de slotklim niet volgen en moest finaal ruim een minuut prijsgeven op zijn rivalen in het klassement. Zo wordt ploegmaat Alejandro Valverde weer tweede in de stand. Roglic heeft nu 2'50" voorsprong op Valverde, Quintana is derde op 3'31".

Vrijdag volgt een relatief makkelijke etappe van Avila naar Toledo. Na nog een laatste bergrit zaterdag eindigt de Vuelta zondag met een etappe door Madrid.