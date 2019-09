Cavagna schenkt Deceuninck-Quick.Step nieuwe zege in Vuelta na knappe solo XC

13 september 2019

17u23 8 Vuelta Rémi Cavagna heeft in de negentiende etappe van de Vuelta een vroege vlucht succesvol afgerond. De 24-jarige Fransman van Deceuninck.Step hield na een knappe solo het peloton af. Ploegmakker Philippe Gilbert sprintte naar de vierde plek. Primoz Roglic behield zijn leiderstrui.

De renners trokken zich vanmiddag op gang in Ávila, de plek waar wijlen Frank Vandenbroucke in de Vuelta van 1999 iedereen uit het wiel knalde. De finish lag daarnaast in Toledo. De Spaanse stad doet allicht een belletje rinkelen bij sommige wielerliefhebbers. ‘De Adelaar van Toledo’ is de bijnaam van Federico Bahamontes, een van de beste klimmers aller tijden.

Ben O’Connor, Peter Stetina, Lawson Craddock, David De La Cruz, Tsgabu Grmay, Rémi Cavagna, Nikias Arndt, Silvan Dillier, Bruno Armirail en Domen Novak kleurden dan weer de vlucht van de dag. De tien koplopers –zonder Belgen- reden een maximale voorsprong van een kleine vier minuten bij elkaar.

Movistar wacht (in eerste instantie) niet op slachtoffers Roglic en López

Vervolgens smakten er heel wat renners tegen de grond. Primoz Roglic en Miguel Ángel López behoorden tot de slachtoffers, waarna Movistar het tempo flink de hoogte injoeg. Een gebrek aan collegialiteit van de Spaanse wielerformatie, maar plots hielden de ploegmakkers van Alejandro Valverde de benen stil. Zo kwamen Roglic en López opnieuw aansluiten.

In de slotfase ging Cavagna er vooraan alleen vandoor. De Fransman gaf er een serieuze lel op en wist zowaar het aanstormende peloton achter zich te houden. Zege nummer vier voor Deceuninck-Quick.Step in deze Vuelta. Sam Bennett sprintte naar de tweede plek, Zdenek Stybar werd derde. Met Philippe Gilbert (vierde), Tosh Van der Sande (zesde) en Dylan Teuns (zevende) eindigden er drie Belgen in de top tien.