Bouhanni sprint naar bloemen in Vuelta, pechvogel Kelderman en Pinot grote verliezers

30 augustus 2018

18u05 3 Vuelta De zesde etappe van de Vuelta was een prooi voor Nacer Bouhanni. De Fransman toonde zich in de straten van San Javier de snelste van een uitgedund peloton. Pechvogel Wilco Kelderman en Thibaut Pinot verloren dan weer kostbare tijd. Rudy Molard kende een zorgeloze dag en behoudt zijn rode leiderstrui.

Na twee zogenaamde aanvalsritten moesten en zouden de sprinters nog eens aan bod komen in deze eerste Vueltaweek. Met ‘slechts’ een duizendtal hoogtemeters was het parcours geen zware domper. Het ideale terrein voor Viviani en de zijnen om na de sprintzege van dinsdag een bisnummer op te voeren.

Traditiegetrouw hoorde een vlucht van de dag thuis in het verhaal van de etappe. Groot was de verrassing toen -intussen ex-favoriet voor de rode trui- Richie Porte als eerste zijn kont lichtte. De Australiër kreeg met Mate en Cubero twee Spanjaarden mee in de aanval.

Pech Kelderman

Een zinloze onderneming, zeker omdat het peloton het trio binnen schietafstand hield. Veel meer dan drie minuten kregen Porte en co niet toebedeeld. Het was vechten voor de kruimels die Quick.Step en Cofidis aan de vluchters lieten. Op dertig kilometer van de meet zat hun avontuur erop. Een massasprint in San Javier was onvermijdelijk.

Maar een sprint met een compact peloton werd het niet. Door een tuimelperte brak de grote meute in meerdere stukken. Thibaut Pinot had de slag gemist, wat later kreeg Wilco Kelderman op een bijzonder slecht moment af te rekenen met een leegloper. De twee klassementsmannen verloren uiteindelijk 1 minuut en 44 seconden. De dagzege was dan weer een kolfje naar de hand van Nacer Bouhanni, die onder meer Danny van Poppel en Elia Viviani te snel af was.

