Bergkoning De Gendt ontvangt de bolletjestrui in Vuelta: "Hier vecht ik al lang voor"

16 september 2018

20u33

Bron: Belga/Radio 1 2 Vuelta 35 jaar na Lucien Van Impe heeft België met Thomas De Gendt weer een bergkoning in een grote ronde. De renner van Lotto-Soudal mocht in Madrid op het podium om de bolletjestrui in ontvangst te nemen. Iets waar De Gendt al veel langer van droomt. " De juiste vlucht kiezen is mijn specialiteit, maar het was zeker niet makkelijk", vertelde de Schorpioen van Semmerzake.

"Dit is een geweldig gevoel", vertelde De Gendt in het flashinterview nadat hij zijn trui in ontvangst nam. "In Parijs-Nice, Catalonië en Romandië lukte het me al, maar dit is veel groter. Het voelt anders aan. Ik stond al op het podium van de Giro en nu hier in Madrid. Dus ik heb twee op drie in de grote rondes. In de voorbije dertien grote rondes heb ik het geprobeerd en nu is het gelukt. Het ziet er makkelijk uit, maar je moet meer dan 1.000 kilometer in de aanval gaan. Het is niet makkelijk om die trui te pakken, maar ik wil het in de volgende rondes nog proberen."

"Ik ben erg trots op deze trui", ging De Gendt nog verder in een persbericht van zijn team. "Het is een trui waar ik al lang voor aan het vechten ben - ook in andere ronden. Ik ben dan ook erg blij dat het me uiteindelijk gelukt is. Ik ben veel in de aanval getrokken en omdat die etappezege maar niet wou lukken, heb ik me vanaf de dertiende rit echt toegelegd op het bergklassement. Initieel was het geen doel, ook omdat Maté erg sterk was. Het was moeilijk om in het begin punten van hem weg te nemen, dus moest ik wachten tot later in de ronde wanneer er meer bergpunten te verdienen waren. Maté werd uiteindelijk ziek en dan kwam het erop aan om in zoveel mogelijk etappes mee te springen in de vlucht en zoveel mogelijk punten te verzamelen. In de zeventiende etappe kwam ik vijf keer als eerste boven en heb ik 25 punten genomen. Achteraf gezien was dat was zeker een cruciale rit voor het bergklassement."

"Zeven keer zat ik mee in de vlucht van de dag. En als ik niet mee zou gaan, probeerde ik toch in het begin te ontsnappen en de bergpunten van de eerste klim mee te pakken. De juiste vlucht kiezen is mijn specialiteit, maar het was zeker niet makkelijk. Als je erg gemotiveerd bent, dan lukt het meestal wel, maar dan moet je natuurlijk nog altijd de benen hebben om als eerste die top te bereiken. Gelukkig had ik die benen, zeker in de laatste twee weken. De eerste week was iets minder, maar na de rustdag ging het veel beter en heb ik alles op alles gezet om mee te zijn in de ontsnapping."

"De strijd om de bolletjestrui was nog erg spannend. De laatste twee cruciale ritten was ook Mollema mee en kwam het er steeds op aan om net voor hem boven te zijn. Gisteren had hij uiteindelijk de rit nog moeten winnen om mijn trui nog in gevaar te brengen, maar het is een sterke renner, dus ik was er toch niet helemaal gerust in. Ik was dan ook erg blij toen ik te horen kreeg wie de etappe uiteindelijk gewonnen had. We hebben drie goede weken achter de rug. De sfeer zat goed en dankzij de etappezege van Jelle viel er ook een hoop stress weg. De bollentrui is nu een hele mooie extra, dus we mogen zeer tevreden zijn."

"Als WK-selectie na Vuelta gemaakt werd, was ik wel geselecteerd"

Toch is Thomas De Gendt niet geselecteerd voor het WK in Innsbruck. De Weert pende de naam van de bergkoning in de Ronde van Spanje niet neer in zijn achtkoppige selectie. "Als de selectie na de Vuelta werd gemaakt, was ik er waarschijnlijk wel bij geweest", vertelde De Gendt aan Radio 1. "Maar de selectie werd na de eerste week in de selectie gemaakt. Dan komen er andere mannen aan bod. Hij (De Weert red.) heeft een uitleg gegeven waarom ik niet geselecteerd werd en ik heb er vrede mee genomen. Het was zijn keuze en dan leg ik me daar bij neer. Voor het overige kan ik geen kritiek geven op zijn beslissing. Als je acht namen moet opstellen, zijn er altijd die kritiek hebben. De bondscoach kan nooit voor iedereen goed doen. Ik ben teleurgesteld, maar het is nu zo. Daar blijft het bij."

De Weert vertelde dat het met De Gendt in een eendagswedstrijd "een beetje alles of niets is". Een risico dat hij liever niet wilde nemen. "Ik rij niet veel eendagskoersen", vertelde De Gendt. "Dit jaar heb ik er denk ik twee of drie gereden. Er zijn dan ook niet veel vergelijkingspunten. Als je alleen kijkt naar het verleden heb ik dikwijls in dienst gereden van anderen. Dan is er geen goede einduitslag voor mij. Ik begrijp zijn uitleg wel."

"Nog niet echt vermoeid van deze Vuelta"

Hoe ziet de rest van het seizoen er dan nog uit voor de berggeit van de Ronde van Spanje? "Vandaag is voorlopig mijn laatste koers", vertelde De Gendt voor de slotrit in de Vuelta. "In principe zou ik nog naar Lombardije kunnen en Milaan-Turijn, maar voorlopig staat er nog niets op het programma. Deze week ga ik een paar dagen zonder de fiets doorbrengen. Ik voel me nog niet echt vermoeid van deze Vuelta en ik heb nog wel zin om op de fiets te zitten. Ik ga dan ook nog niet stoppen met trainen. De fietstocht van Lombardije naar huis moet ik wel nog plannen met Tim Wellens." Na de Ronde van Lombardije trekt De Gendt dus gepakt en gezakt met Wellens op de fiets weer huiswaarts. Met die bolletjestrui al dan niet in de koffers.