Bergkoning De Gendt mag bolletjestrui in ontvangst nemen: "Nog niet echt vermoeid van deze Vuelta" MDB

16 september 2018

17u14

Bron: Radio 1 0 Vuelta 35 jaar na Lucien Van Impe heeft België met Thomas De Gendt weer een bergkoning in een grote ronde. De renner van Lotto-Soudal neemt straks na de laatste rit van de Vuelta zijn bollentrui in ontvangst. Toch zit De Gendt niet in de WK-selectie van bondscoach Kevin De Weert, maar dat kan de renner wel plaatsen.

Geen Thomas De Gendt dus straks op het WK in Innsbruck. De Weert pende de naam van de bergkoning in de Ronde van Spanje niet neer in zijn achtkoppige selectie. "Als de selectie na de Vuelta werd gemaakt, was ik er waarschijnlijk wel bij geweest", vertelde De Gendt aan Radio 1. "Maar de selectie werd na de eerste week in de selectie gemaakt. Dan komen er andere mannen aan bod. Hij (De Weert red.) heeft een uitleg gegeven waarom ik niet geselecteerd werd en ik heb er vrede mee genomen. Het was zijn keuze en dan leg ik me daar bij neer. Voor het overige kan ik geen kritiek geven op zijn beslissing. Als je acht namen moet opstellen, zijn er altijd die kritiek hebben. De bondscoach kan nooit voor iedereen goed doen. Ik ben teleurgesteld, maar het is nu zo. Daar blijft het bij."

De Weert vertelde dat het met De Gendt in een eendagswedstrijd "een beetje alles of niets is". Een risico dat hij liever niet wilde nemen. "Ik rij niet veel eendagskoersen", vertelde De Gendt. "Dit jaar heb ik er denk ik twee of drie gereden. Er zijn dan ook niet veel vergelijkingspunten. Als je alleen kijkt naar het verleden heb ik dikwijls in dienst gereden van anderen. Dan is er geen goede einduitslag voor mij. Ik begrijp zijn uitleg wel."

"Nog niet echt vermoeid van deze Vuelta"

Hoe ziet de rest van het seizoen er dan nog uit voor de berggeit van de Ronde van Spanje? "Vandaag is voorlopig mijn laatste koers", vertelde De Gendt voor de slotrit in de Vuelta. "In principe zou ik nog naar Lombardije kunnen en Milaan-Turijn, maar voorlopig staat er nog niets op het programma. Deze week ga ik een paar dagen zonder de fiets doorbrengen. Ik voel me nog niet echt vermoeid van deze Vuelta en ik heb nog wel zin om op de fiets te zitten. Ik ga dan ook nog niet stoppen met trainen. De fietstocht van Lombardije naar huis moet ik wel nog plannen met Tim Wellens." Na de Ronde van Lombardije trekt De Gendt dus gepakt en gezakt met Wellens op de fiets weer huiswaarts. Met die bolletjestrui al dan niet in de koffers.