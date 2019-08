Bennett schiet na z’n hattrick in de BinckBank Tour nu ook raak in de Vuelta GVS/DMM

26 augustus 2019

17u21 14 Vuelta De eerste sprint van de Vuelta jaargang 2019 is gewonnen door Sam Bennett. De Ierse kampioen van Bora-Hansgrohe haalde het na een massasprint in de straten van Alicante voor Edward Theuns en Luka Mezgec. Nicolas Roche blijft leider in de wedstrijd.

Vertrouwde wegen voor het peloton in de Vuelta. De derde dag bracht de renners naar Alicante aan de Costa Blanca. Daar waar de meesten zich in de winter voorbereiden op het nieuwe seizoen. Al was de aankomst gisteren in Calpe in dat opzicht nóg bekender terrein.

In tegenstelling tot het spektakel tussen de favorieten tijdens de eerste rit in lijn nu wel een langgerekt verhaal tot aan de massasprint. Drie Spaanse renners kregen de kans om publiciteit te vergaren voor hun teams. Madrazo versterkte zijn positie in het bergklassement en dat was dat.

Tussendoor wel een aanvalletje van Thomas De Gendt op een stuk ‘Spaanse plat’ om de boel op te poken. Het zorgde voor averij bij sprinters Fabio Jakobsen en Fernando Gaviria. De Nederlander kwam met dank aan z’n team terug in het peloton, de Colombiaan niet meer.

En dus verloor de sprint één van zijn bepalende figuren. Een tweestrijd tussen Bennett en Jakobsen dan maar. Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick.Step deden er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Al was het de vraag of Jakobsen voldoende hersteld was van zijn inspanningen om terug in de wedstrijd te komen.

Het antwoord was ‘neen’. De Nederlander kwam er in een snelle sprint niet aan te pas. Trek-Segafredo kwam met Theuns op de proppen, maar onze landgenoot was niet meer dan ‘the best of the rest’. Bennett werkte zich met z'n eerste lendenrukken meteen enkele lengtes los van de rest. Luka Mezgec werd op een banddikte van Theuns derde.

Bennett : “Zonder ploeg was het niet gelukt”

Twee ritten in Parijs-Nice. Drie overwinningen in de BinckBank Tour. Een rit in de Dauphiné en nu de bloemen in de Vuelta. De sprintzeges van Sam Bennett mogen gezien worden. “Ik had een slecht gevoel vandaag. Dankzij de ploeg kon ik rustig blijven. Ze brachten me op de juiste plaats op het juiste moment. Zonder ploeg was het vandaag wellicht niet gelukt.”

“In de sprint zat ik ingesloten”, deed de Ierse kampioen zijn verhaal verder. “Ik wou net gaan toen Trek-Segafredo kwam. Ik wist dat het een snelle aankomst was, daarom wou ik als eerste gaan. Gelukkig wachtten ze bij Trek net iets te lang. Als je van achteren uit vertrekt, is het moeilijker om nog langszij te komen. Dat lukte perfect voor mij. Ik ben blij om in deze trui te winnen. Het is toch een oplcuhtend gevoel.”

