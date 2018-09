Ben King regeert op La Covatilla en grijpt tweede ritzege in vijf dagen DMM

02 september 2018

17u19 1 Vuelta Ben King is de koning van La Covatilla. De Amerikaan won bergop zijn tweede rit in deze Ronde van Spanje na een beklijvend duel met Bauke Mollema. Bij de favorieten greep Yates de rode leiderstrui met één seconde voorsprong op Alejandro Valverde.

Op een wereldkampioen wacht men, ook in de Vuelta. Toen Peter Sagan vandaag net voor het begin van de etappe lek viel in de neutrale zone, werd de start doodleuk enkele kilometers opgeschoven. The show must go on, maar niet zonder Peter Sagan. Met een nieuwe streep rubber kon de wereldkampioen snel verder. Koersen maar!

Nauwelijks was het startschot gegeven of de vlucht van de dag was een feit. De Gendt, Teuns en Van Bilsen sprongen met acht andere aanvalshazen naar voor. Ook Mollema en ritwinnaar King waren mee. Over heuvelachtig terrein ging het in gestrekte draf naar La Covatilla, de slotklim waarop het vandaag allemaal zou gebeuren.

Daar kregen we een koers op twee fronten te zien, want in het peloton nam geen enkel team de moeite om de ontsnapte renners binnen schot te houden. Koren op de molen van De Gendt die even voor de voet van La Covatilla de debatten opende. King ging gretig in op de uitnodiging en counterde met allure. De Amerikaan sprokkelde in een mum van tijd anderhalve minuut op zijn collega’s. Game over?

Neen, want Bauke Mollema had nog een afspraak met het verleden. De Nederlander was al eens tweede op La Covatilla en wou dat niet nog eens laten gebeuren. Onze noorderbuur liet Teuns en De Gendt ter plaatse om het man-tegen-mangevecht met King aan te gaan. Beiden gingen voluit in een beklijvend gevecht.

