Astana klopt Deceuninck in Vuelta: Lopez eerste leider, Jumbo-Visma grote verliezer na veelbesproken val

24 augustus 2019

20u35 12 Vuelta De opener van de 74ste editie van de Vuelta was een kolfje naar de hand van Astana. In een korte ploegentijdrit door Torrevieja was het Kazachse team sneller dan Deceuninck-Quick.Step en Sunweb. Miguel Angel Lopez bolde als eerste over de finish en trekt morgen de rode leiderstrui aan. Jumbo-Visma verloor kostbare tijd na een gezamenlijke valpartij.

Team spirit = team victory! #AstanaProTeam #LaVuelta19 pic.twitter.com/KHOSlYRbPb Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Met een zo goed als vlakke ploegentijdrit van 13,4 kilometer trok zich in badplaats Torrevieja de 74ste editie van de Ronde van Spanje op gang. Nathan Van Hooydonck was met CCC de eerste Belg in actie, maar kon niet lang genieten van de scherpste tijd. Education First was de eerste brigade die onder het kwartier dook, de te kloppen chrono was zo gezet. Onder andere Team Ineos en Mitchelton-Scott beten er hun tanden op stuk. Sunweb geraakte er een tijdje later wél onder, Astana (14'51") liet hen met een nieuwe verbetering van vijf tellen niet lang in de hot seat zitten.

Het was wachten op Jumbo-Visma, de favorieten voor de dagzege. Het Nederlandse team moest echter meteen haar wonden likken, want op een natte plek op een wegdek - een lek? - knalden ze collectief tegen het asfalt. Een ramp voor Roglic en Kruijswijk, de kanshebbers voor de eindzege verloren veertig seconden op Astana.

Atención... caída del equipo Jumbo-Visma en la #lavuelta19 .. se cae el favorito número uno Primoz Roglic en la contrarreloj por equipos.@PatoCornejo pic.twitter.com/4RCQYg1ziB ‎Διƒгεd G¡ιεг ☆彡 ☄️(@ AlfredGiler) link

Alle ogen dan maar op Deceuninck-Quick.Step. Kon The Wolfpack nog de chrono van het Kazachse team verbeteren? Net niet. Na een minder eerste deel vlamden Gilbert en co. plots over de straten van Torrevieja. Ze werden echter aangemaand snelheid te minderen op de plek waar Jumbo-Visma viel én werd op de koop toe nog eens gehinderd door een wagen op het parcours. Na een verschroeiende versnelling richting finish strandden ze uiteindelijk op twee tellen van Astana. Zuur. Lotto-Soudal werd tiende. De Colombiaan Miguel Angel Lopez is zo de eerste leider.

Morgen wordt de eerste rit in lijn gereden, over 199,6 kilometer tussen de vakantieoorden Benidorm en Calpe.

A two-second deficit for our guys on the line after being forced to avoid another team's car as we entered the final 1500 meters of the stage.#LaVuelta19 pic.twitter.com/G6KD1tx6ql Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Lopez: “Heel goede start”

Astana hoort normaal niet bij de beste leerlingen van de klas in deze discipline, maar door pech van andere teams, en ook door zelf een sterke chrono te rijden is Miguel Angel Lopez nu de eerste leider. “Nochtans was het niet gepland om als eerste over de finish te gaan. Gorka Izagirre ging als eerste in die bocht, maar ik versnelde nog hard en zat zo plots vooraan. Dit is wel bijzonder, zo’n leiderstrui, mijn eerste in een grote ronde. Ik ben hier heel blij mij, maar dit is niet mijn verdienste, maar die van de hele ploeg.”

Lopez finishte dit jaar als zevende in het eindklassement van de Giro, vorig jaar stond hij zowel in de Giro, als in de Vuelta met een derde plaats op het eindpodium. Ook nu is hij opnieuw ambitieus. “Dit is alleszins al een heel goede start. Ik was ook heel kalm voor de start van de Vuelta, want we zijn hier met een enorm sterke ploeg aanwezig en en dat geeft rust, vertrouwen. Ik ga nog niet te veel vooruitkijken, iedereen weet wat mijn ambitie is, maar dat ik nu al leider ben is wel fijn. De val van Jumbo? Ja, dat is jammer voor hen, dikke pech.”

Jumbo-Visma: “Ineens lag er water”

Stralend was het weer in Torrevieja, de lucht strakblauw en de gehele dag niets anders dan zon, maar op de Avenida del Agua - hoe ironisch - lag er toch ineens water toen Jumbo-Visma passeerde. Tijdens de verkenning, maar ook bij teams die eerder waren gestart, was het wegdek nog gewoon droog. “We hebben de teams voor ons zien rijden en toen lag er nog geen water bij die bocht”, zei George Bennett na de dramatisch verlopen ploegentijdrit. “Ik ga hier geen complottheorieën starten, maar ineens lag het er. Dat is het enige wat ik weet.”

Didn’t expect to come across the Mississippi River mid corner out there tonight . Disappointing start but no serious injuries for the guys. George Bennett?(@ georgenbennett) link

“Het was sowieso al een lastig stuk, vlak na de afdaling, ook als het droog was geweest”, zei ploegleider Addy Engels. “Maar nu stroomde er ineens water de weg op. We moeten de schade nog opmaken. Maar op deze manier moet je geen grote ronde beginnen. We waren de favoriet en je kunt altijd een beetje tijd verliezen, maar veertig seconden is een veel te groot gat. En buiten dat weten we nu nog niet hoe iedereen er aan toe is.” Ook een flink deel van Team Emirates ging op de grond op die bewuste passage, zo leren onderstaande beelden ons.

#laVuelta19 Some water on the road and it becomes an ice rink - thankfully everyone is okay and finished the stage 🙏#UAETeamEmirates #RideTogether #YearofTolerance pic.twitter.com/CFpuaNm88U @UAE-TeamEmirates(@ TeamUAEAbuDhabi) link

Uitslag

1. Astana (Kaz) in 14:51

2. Deceuninck - Quick.Step (Bel) op 0:02

3. Sunweb (Dui) 0:5

4. EF Education First (VSt) 0:07

5. BORA - hansgrohe (Dui) 0:13

6. CCC (Pol) 0:15

7. Movistar (Spa) 0:16

8. Groupama-FDJ (Fra) 0:16

9. Mitchelton-SCOTT (Aus) 0:18

10. Lotto-Soudal 0:19

11. Ineos (GBr) 0:25

12. Bahrain Merida (Bhn) 0:26

13. Katusha Alpecin (Zwi) 0:33

14. Dimension Data (ZAf) 0:34

15. Trek-Segafredo (VSt) 0:35

16. Caja Rural (Spa) 0:37

17. AG2R La Mondiale (Fra) 0:37

18. Jumbo-Visma (Ned) 0:40

19. Cofidis (Fra) 0:43

20. Euskadi Basque Country - Murias (Spa) 0:46

21. UAE Emirates 5VAE) 1:07

22. Burgos - BH (Spa) 1:22