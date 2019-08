Astana klopt Deceuninck in Vuelta: Lopez eerste leider, Jumbo-Visma grote verliezer na collectieve val

GVS

24 augustus 2019

20u35 1 Vuelta De opener van de 74ste editie van de Vuelta was een kolfje naar de hand van Astana. In een korte ploegentijdrit door Torrevieja was het Kazachse team sneller dan Deceuninck-Quick.Step en Sunweb. Miguel Angel Lopez bolde als eerste over de finish en trekt morgen de rode leiderstrui aan. Jumbo-Visma verloor kostbare tijd na een gezamenlijke valpartij.

Team spirit = team victory! #AstanaProTeam #LaVuelta19 pic.twitter.com/KHOSlYRbPb Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Met een zo goed als vlakke ploegentijdrit van 13,4 kilometer trok zich in badplaats Torrevieja de 74ste editie van de Ronde van Spanje op gang. Nathan Van Hooydonck was met CCC de eerste Belg in actie, maar kon niet lang genieten van de scherpste tijd. Education First was de eerste brigade die onder het kwartier dook, de te kloppen chrono was zo gezet. Onder andere Team Ineos en Mitchelton-Scott beten er hun tanden op stuk. Sunweb geraakte er een tijdje later wél onder, Astana (14'51") liet hen met een nieuwe verbetering van vijf tellen niet lang in de hot seat zitten.

Het was wachten op Jumbo-Visma, de favorieten voor de dagzege. Het Nederlandse team moest echter meteen haar wonden likken, want op een natte plek op een wegdek - een lek? - knalden ze collectief tegen het asfalt. Een ramp voor Roglic en Kruijswijk, de kanshebbers voor de eindzege verloren veertig seconden op Astana.

Atención... caída del equipo Jumbo-Visma en la #lavuelta19 .. se cae el favorito número uno Primoz Roglic en la contrarreloj por equipos.@PatoCornejo pic.twitter.com/4RCQYg1ziB ‎Διƒгεd G¡ιεг ☆彡 ☄️(@ AlfredGiler) link

Alle ogen dan maar op Deceuninck-Quick.Step. Kon The Wolfpack nog de chrono van het Kazachse team verbeteren? Net niet. Na een minder eerste deel vlamden Gilbert en co. plots over de straten van Torrevieja. Ze werden echter aangemaand snelheid te minderen op de plek waar Jumbo-Visma viel én werd op de koop toe nog eens gehinderd door een wagen op het parcours. Na een verschroeiende versnelling richting finish strandden ze uiteindelijk op twee tellen van Astana. Zuur. Lotto-Soudal werd tiende. De Colombiaan Miguel Angel Lopez is zo de eerste leider.

Morgen wordt de eerste rit in lijn gereden, over 199,6 kilometer tussen de vakantieoorden Benidorm en Calpe.

