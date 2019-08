Arold Arts wint een Jaguar MTB dankzij de Gouden Vuelta Redactie

28 augustus 2019

09u40 0 Vuelta Arold Arts is de winnaar van de derde speeldag in deze Gouden Vuelta. Hij behaalde met zijn team ‘Sunweb gaat voor rood’ 386 punten en wint een Jaguar MTB!

Ook zin in zo’n snelle fiets of een van de vele andere prijzen? Surf snel naar www.goudenvuelta.be en schrijf voor 12u45 jouw team in om geldig te zijn voor speeldag 4. Veel succes!

De winnaars

Jaguar MTB Arold Arts

iPhone 6S 64GB Space Grey (refurbished 5*) Bralt Michiels

iPad Air 2 16GB Wifi + 4G Space Grey (refurbished 4*) Hans Six

Pilafoot Katy Sonck

Pilafoot Anne-Marie Geerts

Philips MCM233 micromuzieksysteem Arlette Ceunens

Jan Verheyen DVD-box (12 dvd’s) jef wulgaert

Jan Verheyen DVD-box (12 dvd’s) Sabrina Davids Dekoninck

Prijs te bepalen Davy Timmerman

Jil Sander Ultrasense White (W) EDT 60ml jozef hasevoets

Jil Sander Ultrasense White (W) EDT 60ml jeannine verplancke

Jil Sander Ultrasense White (W) EDT 60ml Bart Tubée

Gin Sven Boudt

Gin Jeannine Van Laere

Gin guido van den borne

Peper & zoutmolen BODUM michel houf

Peper & zoutmolen BODUM Jean Valkenborg

Peper & zoutmolen BODUM Lydia Vogels

Gratis ploeg Gouden Vuelta Jari Ingenhut

Gratis ploeg Gouden Vuelta Arold Arts

Gratis ploeg Gouden Vuelta Bralt Michiels

Gratis ploeg Gouden Vuelta Hans Six

Gratis ploeg Gouden Vuelta Katy Sonck

Gratis ploeg Gouden Vuelta Anne-Marie Geerts

Gratis ploeg Gouden Vuelta Arlette Ceunens