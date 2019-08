Arndt vloert Van der Sande na monstervlucht, Lopez geeft leiderstrui door aan Edet GVS

31 augustus 2019

16u44 4 Vuelta Nikias Arndt (Sunweb) heeft de achtste etappe van de Vuelta gewonnen. De Duitser toonde zich na een sprintje na een handvol demarrages de beste van een monstervlucht. Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) strandde op een derde stek. Lopez verloor z’n leiderstrui aan Nicolas Edet (Cofidis).

Een typische overgangsetappe in de Vuelta. Daags voor een korte maar moordende berggrit, trok het peloton van Valls naar Igualada, een glooiende onderneming van 167 kilometers. Net iets te zwaar voor de sprinters, de avonturiers zaten dus op vinkenslag - “want de vlucht zal tot het einde dragen”, wist ook Thomas De Gendt. De ontsnappingskoning sloop echter niet mee, wel zijn Lotto-Soudalcollega Tosh Van der Sande. De andere Belg in de 21-tellende kopgroep was Dylan Teuns (Bahrain-Merida), die zijn leiderstrui gisteren moest inleveren en uit was op revanche.

Het Astana van rode trui Miguel Ángel López zette zich op kop van het peloton en gunde de leiders in eerste instantie een voorgift van 4 minuten en 30 seconden. Daar schommelde de kloof lange tijd rond, maar op zestig kilometer van de streep kwam er nog een smak bij. De twijfels waren weg: de winnaar van etappe acht zat vooraan.

🏁 Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta19



💦💦 Lluvias intermitentes en esta parte central de la etapa / 🇬🇧 Some rain for the riders as we approach the decisive part of the stage. pic.twitter.com/kcB8UzHG34 La Vuelta(@ lavuelta) link

De Puerto de Montserrat, 7,3 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7, was op dertig kilometer van de finish de enige hindernis van de dag. Stetina dropte als eerste een bommetje, Barceló en Herrada sloten even later aan. Het werd echter een maat voor niets, want met de top in zicht smolt alles weer samen. In een kletsnatte afdeling - voorproefje voor morgen? - schuwden Guerreiro en opnieuw Barceló de risico’s niet. Tusveld maakte een kilometer later de oversteek, Aranburu volgde z’n voorbeeld. Maar ook zij blijven niet buiten schot, want op vier kilometer van de finish was een nieuwe samensmelting een feit.

Dus achtte Stybar zijn moment gekomen om aan te gaan. Teuns gooide achter roet in het eten en bracht iedereen terug. Sprinten dus. Van der Sanden zat uitstekend geplaatst na berewerk van Hagen, maar Arndt sprong uit z’n wiel en pakte de zege. Aranburu pakte de dichtste ereplaats, Van der Sanden moest uiteindelijk tevreden zijn met een derde plek. Een dikke negen minuten later liep het peloton binnen, waardoor Lopez z’n rode trui kwijt is aan Nicolas Edet (Cofidis) - ook in de vlucht.

Nikias Arndt: “Heb hier geen woorden voor”

Na een overwinning in de Giro heeft Nikias Arndt ook een zege in de Vuelta beet. In een sprint met een kleine kopgroep haalde hij het voor Alex Aranburu en Tosh Van Der Sande. “Gisteren zei ik al dat ik vandaag wilde meeschuiven in de vlucht, maar om dat ook daadwerkelijk te doen en dan ook nog te winnen. Ik ben zo blij, ik heb er geen woorden voor”, reageerde hij na afloop.

Ploegmaat Martijn Tusveld sloeg in de slotfase, net nadat hij versnelde, tegen de grond. “Dat was een heel slecht situatie”, gaf de Duitser in het flashinterview aan. “Martijn was vooraan, ik zat in een zetel, maar plots valt hij op het moment dat alles net weer bijna samen was. Ik zag het gebeuren, dus daarna moest ik gewoon vol aan de bak en op alle aanvallen reageren, want ik moest het samen houden voor de sprint waar ik bij de snelste jongens was”

Arndt won eerder de slotrit van de Giro in 2016 nadat Giacomo Nizzolo wegens onregelmatig sprinten werd gediskwalificeerd. “Dit is een van de mooiste zeges in mijn carrière. Ik heb altijd gezegd dat ik een rit in alle drie de grote rondes wil winnen. Nu heb ik een officiële ritzege behaald in de Vuelta.” Het is voor de 27-jarige Arndt nog maar zijn zesde profzege, het was geleden van januari 2017, met de Cadel Evans Great Ocean Road Race, dat de Duitser nog eens mocht juichen.