Affaires, bodypaint en de kneep van Sagan: 10 bekende missen met een verhaal Bieke Cornillie

23 februari 2018

09u15

Bron: eigen berichtgeving 96 Vuelta Geen roodgestifte lippen op zoute rennerskaken meer na de klassiekers van Flanders Classics. De organisatie schaft de kussen voor hun winnaars af en er zullen ook geen bloemenruikers meer worden uitgedeeld. Wij zetten tien bekende missen op een rijtje:

1. Maja Leye

Eén welgemikte kneep van Peter Sagan en Maja Leye werd na de Ronde van Vlaanderen in 2013 prompt- en vooral ongewild- de meest besproken podiummiss ter wereld. Sagan bood zijn excuses aan in een videoboodschap, maar zijn naar eigen zeggen kwajongensstreek zorgde wereldwijd voor discussie.

2. Germaine

De opvallendste was zonder twijfel Germaine, bloemenmeisje in de E3 Harelbeke in 2012. De weken daarvoor prijkte de toen 66-jarige Paulette Vanneste, zoals ze echt heet, al op de affiche ook. Tom Boonen won en kreeg van Germaine naast een stevige smakkerd nog een aai over zijn buik ook.

3. Élisabeth Pitz

Élisabeth Pitz droeg in 1935 het kroontje van Miss France en is de allereerste die in de archieven opdruikt als kusmeisje. De gelukkige? Onze landgenoot Romain Maes die toen de Ronde van Frankrijk won.

4. Gaëlle Ladas:

Aan kledij werd niet veel geld gespendeerd tijdens Gullegem Koers in 2012. Bloemenmeisje Gaelle Ladas, een 22-jarige hotelmanager, verscheen op het podium met niet meer dan een likje verf.

5. Melanie Simonneau:

Melanie Simonneau werd tijdens de Tour van 2003 ontslagen omdat ze stiekem contact had met George Hincapie. Het was voor podiummissen toen verboden om contact met renners te zoeken en toen Hincapie via via een briefje aan de dame in kwestie wilde doorspelen, kwam de affaire aan het licht. De twee zijn inmiddels getrouwd en hebben twee kinderen.

6. Laura Leturgier:

Gert Steegmans viel tijdens de Tour de France voor de charmes van Laura Leturgier, die steevast de prijs voor de strijdlust uitdeelde. In 2011 werd hun dochtertje Maélya geboren.

7. Marion Rousse:

Marion Rousse is ongetwijfeld de meest veelzijdige podiummiss. Ze deelde de bloemen uit tijdens de Tour de France, werkte tegelijkertijd als presentatrice voor Eurosport en was profrenster bij Lotto Soudal Ladies. Rousse is ondertussen gehuwd met profrenner Tony Gallopin en is in de Tour nog steeds aan de slag voor Eurosport.

8. Lien Crapoen:

De bekendste en meest ervarene is ongetwijfeld Lien Crapoen. Elf jaar lang kuste ze de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ook tijdens Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Omloop Het Nieuwsblad... was ze samen met Maja Leye bloemenmeisje. Ze is samen met profrenner Edward Theuns.

9. Felice Dekens:

Felice is al vijf jaar bloemenmeisje tijdens de Eneco Tour. Dit jaar wordt die wedstrijd vervangen door de Binckbank Tour, maar ook daar zal ze op het podium staan. Felice is ook dj op Q music.

10. Nerena Ruinemans:

Nerena was Miss Nederland in 1998 en rondemiss tijdens het criterium van Emmen. Hoewel Michael Boogerd toen niet won, raakten de twee na de wedstrijd wel aan de praat. De twee trouwden in 2002 en kregen in 2004 hun zoon Mikai. De twee zijn ondertussen gescheiden.