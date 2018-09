Aan pogingen geen gebrek, en toch wil het voorlopig maar niet lukken voor onze landgenoten in de Vuelta TLB & XC

07 september 2018

Aanvalsdrang tonen de Belgen voorlopig genoeg in de Vuelta, maar scoren lukte nog niet. Vandaag kwam Dylan Teuns in de buurt van dagsucces, maar net als eerder onder anderen Victor Campenaerts, Laurens De Plus en Flors De Tier moest hij zich tevreden stellen met een (dichte) ereplaats. Een overzicht van de (voorlopig?) vruchteloze Belgische pogingen om een ritzege te pakken in deze Ronde van Spanje:

Rit 1: Nét niet voor Campenaerts

Op de eerste dag was het al meteen bijna prijs voor de Belgen. Europees tijdritkampioen Victor Campenaerts strandde op enkele seconden van ritwinst in de openingsproloog van 8 kilometer in Malaga. De Antwerpenaar van Lotto-Soudal was zeven seconden trager dan winnaar Rohan Dennis.

Rit 2: Laurens De Plus in het spoor van Valverde

Ook op de tweede dag van deze Vuelta deed een landgenoot een gooi naar de dagzege. Op de onregelmatige slotklim naar Caminito del Rey trok Laurens De Plus zo'n kilometer voor de streep in de aanval. Valverde haalde onze landgenoot echter nog terug. De Spanjaard won, voor Kwiatkowski en De Plus.

Rit 4: Wallays mee in goede vlucht, maar slotklim is te zwaar

De vierde rit, met start in Vélez-Málaga en aankomst in Puerto de Alfacar, was een prooi voor de vluchters. Jelle Wallays dook mee in de goede ontsnapping en de renner van Lotto-Soudal trok met twee collega-avonturiers naar de slotklim. Die was echter net te zwaar voor Wallays, die uiteindelijk bijna twee minuten na ritwinnaar Benjamin King over de streep reed.

Rit 5: De Tier kan het niet afwerken

Op de vijfde dag doken twee landgenoten mee in een omvangrijke kopgroep van 25 renners. Floris De Tier en Maxime Monfort waren de landgenoten in het offensief en het was de kleine klimmer van LottoNL-Jumbo die tot het einde kon meedoen voor de zege. In het slot van de rit kwam De Tier samen met enkele metgezellen nog heel dicht bij De Marchi, Mollema en Clarke - drie renners die eerder in de rit weggeglipt waren. Maar tot op het wiel komen lukte net niet. De Tier strandde op acht seconden van ritwinnaar Simon Clarke.

Rit 9: Podiumplek voor Teuns

Vuelta-ontdekking Benjaming King ging in de negende rit van ver aan. Wat later liet Bauke Mollema medevluchters Dylan Teuns en Thomas De Gendt ter plekke. Teuns finishte finaal als derde op 2’38” van ritwinnaar King.

Rit 12: Geniez vloert Teuns en Campenaerts

Het peloton koos voor een snipperdag in de twaalfde etappe. Vluchters Dylan Teuns en Victor Campenaerts roken hun kans, maar lieten zich in de sprint ringeloren door Alexandre Geniez. Teuns werd vierde, Campenaerts vijfde.

Rit 13: Teuns verrast door Rodriguez

In de etappe naar La Camperona zaten er liefst acht landgenoten in de definitieve vlucht, die standhield tot de finish. Rafal Majka en Dylan Teuns leken te strijden voor de dagzege, maar de Pool en de Belg werden alsnog geremonteerd door de verrassende Oscar Rodriguez. Teuns moest uiteindelijk vrede nemen met de derde plek. Bjorg Lambrecht en Laurens De Plus maakten de top vijf compleet.