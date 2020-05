Vuelta-organisatie kent wildcards toe, geen plaats voor Van der Poel en Alpecin-Fenix Redactie

Bron: Belga 0 Wielrennen Mathieu van der Poel en zijn team Alpecin-Fenix zullen dit seizoen niet kunnen deelnemen aan de Ronde van Spanje. De Vuelta maakte vrijdag haar laatste twee wildcards bekend. Die gaan naar de Spaanse procontinentale teams Burgos-BH en Caja Rural. Het Franse Total Direct Energie was al zeker van deelname als beste team van de Europe Tour vorig jaar.

Mathieu van der Poel gaf de voorbije weken meermaals aan graag een Grote Ronde te willen rijden dit seizoen. Door de wereldwijde coronacrisis zag de wereldkampioen veldrijden immers al de Olympische Spelen wegvallen, waar hij graag goud had behaald in het mountainbiken. De Tourorganisatie gaf vorige week ook al aan geen extra wildcards te zullen uitdelen. Van der Poel kan zich wel nog richten op de Vlaamse klassiekers, die in het najaar zullen ingehaald worden. Naast de drie wildcards nemen alle negentien WorldTour-teams deel aan de Ronde van Spanje, die op de nieuwe wielerkalender tussen 20 oktober en 8 november op het programma staat.

