Vuelta 2018 start met avondtijdrit in Malaga

De 73 editie van de Vuelta 2018 zal op 25 augustus 2018 met een individuele tijdrit aan het Centre Pompidou in Malaga van start gaan. Dat maakten de organisatoren vandaag bekend. Na 2000 en 2006 is het de derde keer dat de Ronde van Spanje in de Andalusische kuststad op gang getrokken wordt.

Het parkoers van de Vuelta zal begin volgend jaar bekendgemaakt worden. Javier Guillen, directeur generaal van organisator Unipublic, verklapte wel al dat de Ronde van Spanje "trouw zal blijven aan zijn identiteit". "Er zullen verscheidene aankomsten bergop zijn, acht tot tien, waarvan er twee of drie nieuw zijn in onze wedstrijd."



De jongste jaren startte de Vuelta steeds met een ploegentijdrit. Het is van 2009 geleden dat er met een individuele tijdrit geopend werd. De tijdrit, die zo'n tien kilometer lang zal zijn, wordt 's avonds afgewerkt. De aankomst van de laatste renner is omstreeks 20u30 voorzien.