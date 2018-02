VTM strikt Milaan-San Remo én co-commentator Boonen DMM

21 februari 2018

14u41 0 Wielrennen Milaan-Sanremo zal dit wielerseizoen op VTM te zien zijn, dat maakte VTM-wielerjournalist Merijn Casteleyn vandaag bekend. De lenteklassieker krijgt met Tom Boonen bovendien een co-commentator van de bovenste plank.

Na Halle-Ingooigem van vorig jaar kruipt Tom Boonen opnieuw in het commentaarhok en wel voor Milaan-Sanremo. VTM wist de Belgische tv-rechten op de Italiaanse klassieker los te peuteren en heeft daar als klap op de vuurpijl dus nog eens Tom Boonen als co-commentator bijgedaan. Boonen en VTM-journalist Merijn Casteleyn zijn niet aan hun proefstuk en werkten dus eerder al samen om het commentaar bij een wielerwedstrijd te voorzien.

Casteleyn: Tom heeft humor en kennis van zaken”

“Ik ben heel content dat ik erbij ben want het is de eerste echte klassieker waarbij ik commentaar ga geven”, zegt Boonen. “Ook de koers zelf belooft de moeite te zijn. Ik verwacht veel van de Belgen, zoals Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Casteleyn treedt zijn co-commentator bij. “Het is geweldig dat we de kans krijgen om deze wedstrijd live uit te zenden. Internationaal is Sanremo toch de eerste grote afspraak. Heel leuk ook om Tom Boonen opnieuw naast me te hebben in de commentaarcabine. De eerste keer, vorig seizoen in Halle-Ingooigem, deed hij dat perfect, met humor en kennis van zaken. En die kennis van zaken komt ook nu zeker van pas.”

Televisiezender VTM zendt op 17 maart Milaan-Sanremo uit en is te volgen vanaf 14.30 uur.

Goed nieuws voor wielerfans: Milaan-Sanremo op open net in Vlaanderen! 17/3 @VTM

Minpuntje: u moet er deze twee heren bijnemen.

📸Photonews pic.twitter.com/spo8tfwuQQ Merijn Casteleyn(@ MerijnCasteleyn) link