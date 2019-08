VTM-journalist Van Beversluys vanuit Polen: “Het is moeilijk te verklaren waarom ongeval net daar gebeurde” Redactie

06 augustus 2019

14u30

Bron: VTM NIEUWS 0

VTM-journalist Ken Van Beversluys is ter plaatste in het Poolse Rybnik waar Bjorg Lambrecht gisteravond overleed. Hij ging ook naar de plaats van het ongeluk. “Het was een weg waarop renners in hun carrière duizenden kilometers afleggen. Het liep ook lichtjes bergop, dus er waren geen overdreven snelheden zoals in een afdaling van grote Alpencols. Het is moeilijk te verklaren waarom daar het ongeval gebeurde.” Er is volgens de standaardprocedure een onderzoek gestart door de Poolse politie en parket. “Daarom wordt er vandaag een autopsie uitgevoerd. Nadien zal het lichaam meer dan waarschijnlijk vrijgegeven worden waarna het lichaam heel laat vanavond of morgenochtend naar België wordt gebracht.”