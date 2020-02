VRT kan niet lachen met hilarische E3-affiche: “Dit is ongepast” JDK

24 februari 2020

23u35 46 Wielrennen Geen nieuwe banner van de E3 BinckBank Classic zonder dat hij over de tongen rolt. Maar dit jaar geen ­getrap op zere tenen, zo leek het aanvankelijk. Want ­gewoon ­ludiek, met zes ex-winnaars van de voorjaarsklassieker in de rol van personages uit ‘F.C. De Kampioenen’. Maar kijk: nu meldt zowaar de VRT zich. “Ongepast, nu we beslist hebben het vervolg van de reeks ‘on hold’ te zetten omwille van Johnny ­Voners’ gezondheid”, ­reageert woordvoerder Hans Van Goethem. “Publiciteit maken met één van onze merken zonder ons vooraf te contacteren kan níet.”

Op de banner schittert onder meer Eddy Planckaert als ­Xavier Waterslaeghers en Peter Van ­Petegem als Dimitri Detremmerie. ­Patrick Lefevere speelt, ­toepasselijk, ploegmanager en ‘kam­pioenenmaker’ Balthazar Boma. Meest hilarisch is de pose van Greg Van Avermaet als ­Carmen Waterslaeghers, (speelgoed)hondje Neroke op de arm. “Een natuurtalent”, noemt Jacques Coussens, pr-verantwoordelijke, hem. “Greg paarde trouwens het nuttige aan het aangename. Hij reed 90 kilometer met de fiets van Dendermonde naar Harelbeke, liet zich schminken, poseerde, werd ontschminkt en fietste vervolgens gewoon het hele eind terug naar huis.”

Voorts ook een nieuwe mascotte, een nieuwe trofee, een nieuwe randprijs (de Caps Hero, een cheque van 2.000 euro voor de meest strijdlustige renner) en een nieuwe veilgheidsmaat­regel in de vorm van de ‘Safety Totems’. Dat zijn reuzenstoot­kussens (2m40 hoog, 1m20 breed) van sponsor Boplan die op 30 à 50 van de meest ­gevaarlijke punten op het parcours worden geplaatst. Ze vervangen de traditionele seingevers en zullen met licht- en geluidssignalen waarschuwen voor naderende obstakels. De 63ste E3 BinckBank Classic vindt plaats op vrijdag 27 maart.

Being a " Kampioen " is fun!

Certainly in Harelbeke.



FC de Kampioenen is a world famous television serie in Flanders.#e3binckbankclassic pic.twitter.com/yI7VTTETCq E3 BinckBank Classic(@ E3BinckClassic) link

Safety Totems en nieuwe mascotte

Naast de nieuwe affiche was er ook nog het nieuws dat de E3 BinckBank Classic nog meer inzet op veiligheid. Naast de vorig jaar geïntroduceerde stootkussens uit kunststof worden nu ook 30 à 40 ‘Safety Totems’ geplaatst op de meest kritieke/gevaarlijke plekken op het parcours. Extra grote stootkussens, 2m40 groot en 1m20 breed, die boven alles en iedereen uitsteken, waarschuwen het peloton door middel van licht- en waarschuwingssignalen voor naderende obstakels. Zij vervangen op die plekken signaalgevers die in complexe situaties lijf en leden riskeren.

De wedstrijd heeft tot slot ook een nieuwe mascotte. Er wordt gezocht naar een nieuwe naam. Suggesties kunnen binnenkort worden aangeleverd via website en sociale mediakanalen van Focus-WTV. Winnaar wint een VIP-arrangement op de dag van de koers.

2015: “Wie ‘knijpt’ ze in Harelbeke?”

De affiche van 2015 was misschien wel de controversieelste van allemaal. Op het ontwerp was te zien hoe een rennershand in de bips van een bloemenmeisje knijpt. Een knipoog naar de podiumceremonie van de Ronde van Vlaanderen in 2013. Toen kneep Peter Sagan in de billen van podiummiss Maja Leye. Na aanhoudende klachten van de UCI en sommige vrouwenbewegingen werd de affiche uit het straatbeeld gehaald. De verwijderde affiches werden niet vervangen.

2016: “Koers is heilig, winnen is zalig”

Een jaar later zochten de organisatoren hun heil bij de kerk. De E3 vond toen plaats op Goede Vrijdag en dat konden ze bij de organisatie niet laten schieten in hun affiche. Op de afbeelding moest en zou een priester staan en daar had organisatie de juiste persoon voor in gedachten. “We vonden in Wim Opbrouck de ideale man om door te gaan als priester voor onze hoogmis die de E3 Harelbeke toch is”, stelde de organisatie toen.

2017: “E3 Harelbeke 60 jaar jong”

In 2017 hielden de organisatoren het behoorlijk sober. Op de affiche stond een baby met tatoeages. Een verwijzing naar de 60ste verjaardag van de voorjaarskoers. Daarbij het opschrift ‘Mommy’s Rebel’ en de slagzin ‘niet voor papcoureurs’. De wedstrijdslogan zelf? “E3 Harelbeke, 60 jaar jong”.

2018: “Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen”

De reuzenaffiche van 2018 werd in de tijden van volle #MeToo-onthullingen vrouwvriendelijk gehouden. En dus werd geopteerd voor ‘Tom Boonen’ - eigenlijk is het imitator Guga Baúl - op een steigerend stalen ros met cowboyhoed en revolver. Hij daagt zijn opvolgers uit: ‘Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen’, zoals de regio waarin de E3 aankomt ook wel eens wordt genoemd.

2019: “Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke”

Je kon ernaar blijven kijken. Op het eerste zicht leek de affiche van vorig jaar gewoon op een forse, groene kikker met een kroontje. Maar wie goed observeerde, zag plots twee vrouwelijke vormen. De twee geschilderde vrouwen die in een omhelzing een kikker voorstelden, waren twee podiumdames. Te seksistisch volgens sommigen en dus werd op zoek gegaan naar een nieuw ontwerp. De Internationale Wielrenunie (UCI) had immers bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke affiche. Op de nieuwe creatie - zonder gebodypainte vrouwen - lag de kikker op zijn rug. De slogan ‘Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke?’ bleef wel hetzelfde.