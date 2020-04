Vrouwenwielrensters voelen zich gepasseerd bij gesprekken rond nieuwe wielerkalender Redactie

19 april 2020

The Cyclists Alliance (TCA), de vakbond voor vrouwenwielrensters, heeft bij monde van acht wielrensters een open brief geschreven aan de Internationale Wielerunie (UCI), waarin het uitdrukt zich zorgen te maken over haar vertegenwoordiging bij de totstandkoming van de nieuwe wedstrijdkalender voor vrouwen. De brief werd onder meer ondertekend door de Nederlandse toprensters Marianne Vos en Ellen van Dijk.

“We merken op dat de recente verklaring van de UCI, op 15 april, nog geen wedstrijdkalender voor vrouwen bevatte”, legde de TCA uit. “Er werd ook niet duidelijk gemaakt wie werd geraadpleegd. Dit geeft aan dat de discussies nog gaande zijn.” De UCI maakte woensdag een groot deel van de nieuwe kalender in het mannenwielrennen bekend. Over de kalender bij de vrouwen viel nog geen beslissing.

“De TCA werd 2,5 jaar geleden opgericht, gesteund door het gehele vrouwenpeloton, om onze belangen te vertegenwoordigen. Het is belangrijker dan ooit dat de TCA - samen met andere belanghebbenden in de sport - door de UCI actief wordt betrokken bij de gespreken omtrent een nieuwe kalender. Zo kunnen we samen strategieën formuleren om het vrouwenwielrennen te ondersteunen en te verbeteren. We zijn van mening dat de TCA een toegevoegde waarde kan bieden aan alle discussies.”

Naast Vos en Van Dijk werden ook de Luxemburgse Christine Majerus, de Canadese Leah Kirchmann, de Zwitserse Ariane Lüthi, de Australische Amanda Spratt en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio opgevoerd als sprekers van het peloton.