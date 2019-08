Vrouwen tevreden na EK Team Relay: “Een mooie toevoeging aan kampioenschap” MCA

07 augustus 2019

17u51

Vandaag begon in het Nederlandse Alkmaar het EK wielrennen. Het eerste event was meteen een primeur op een Europees kampioenschap. De Team Relay. De Belgische vrouwen blikken tevreden terug. "Iedereen heeft alles gegeven."

De vrouwen moesten wat tijd goedmaken die de mannen hadden laten liggen, maar Sanne Cant vond vooral dat “iedereen zijn best had gedaan”. Een tijdrit had ze nog nooit gereden, maar ze liet ziet positief uit over het nieuwe onderdeel. “Het was voor mij de eerste keer dat ik een tijdrit reed, en om het dan ineens met drie te doen maakt het wat extra speciaal. Maar ik heb me zeker geamuseerd. Het was spannend tot op het einde en ik vind het een mooie toevoeging voor de volgende kampioenschappen.”

Ook Sofie De Vuyst was ondanks een ondankbare vierde plaats wel tevreden. “We reden constant aan een strak tempo en loste elkaar goed af. Het was een goede tijdrit en we mogen tevreden zijn.” Dat ze net naast het podium vallen vindt ze “jammer”, maar “iedereen heeft alles gegeven en misschien kunnen we op het WK nog wel wat dichter eindigen”, was ze ambitieus. De Vuyst werd uiteraard ook gevraagd naar haar mening over het nieuwe event en die was positief. “Het is wat anders dan een gewone tijdrit, want je doet verschillende korte beurten en je moet elkaar aanvoelen, maar ik vind het voor herhaling vatbaar.”

“Niet echt”, antwoordde Lotte Kopecky op de vraag of ze genoten had na al dat afzien. Desondanks vond zet het “leuk om eens te doen.” Al maakten de weersomstandigheden het er niet eenvoudig op. “Er stond veel wind dus we moesten goed indelen, maar we hebben allemaal ons best gedaan. Alleen jammer dat we net naast een medaille grijpen.” Kopecky haalde het onbekende van de discipline aan als een “stap in het onbekende, maar dat maakt het juist leuk en spannend.” Of ze het iets voor de toekomst vindt? “Misschien wel. De beste tijdrijders rijden nu wel morgen pas, maar mochten er meer dagen tussen zijn rijden ze misschien wel mee en dat is een heel ander gegeven voor de wedstrijd.” Over een mogelijke WK-selectie wou ze nog niets uitsluiten, al liet ze toch in haar kaarten kijken. “Het WK valt drie weken voor het EK baanwielrennen en de Spelen komen ook dichterbij. Het wordt een belangrijke winter waarin alles moet kloppen. Momenteel zou ik niet meegaan, maar het kan nog veranderen.”