Vrouw van Niki Terpstra vreesde voor zijn leven na zware val: “Het zag er heel ernstig uit”

17 juni 2020

08u32

Bron: De Telegraaf 0 Wielrennen Ramona Terpstra bleef rustig en positief na de Ramona Terpstra bleef rustig en positief na de zware val van haar man Niki op training . Al beleefde ze gisteren vanzelfsprekend erg onzekere uren. "Ik hoorde van het ambulancepersoneel dat Niki extreem veel geluk heeft gehad", zegt ze in een reactie bij de Nederlandse krant De Telegraaf.

Ramona Terpstra-Van der Lecq kon gisteravond vanuit het ziekenhuis nog een positieve update verspreiden na over de toestand van haar echtgenoot. “Gelukkig is er verder geen ernstig letsel. Op naar een rustige nacht en morgen is een nieuwe dag. Op naar herstel!!!”, schreef ze. De renner zelf kon ook al communiceren, al had hij daar wel nog een letterkaart voor nodig. De kasseispecialist van Total Direct Énergie bracht de nacht door op de afdeling intensive care en hij blijft ook nog zeker een week in het ziekenhuis.

Klaplong

Na zijn val zou Terpstra in een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden gebracht, maar omdat de 36-jarige renner een klaplong had opgelopen, moest die langer aan de grond blijven. “Het zag er heel ernstig uit”, doet Ramona Terpstra haar verhaal bij De Telegraaf. “Een geluk was dat de ambulance snel ter plekke was, want die konden hem meteen behandelen. Die hebben wegens de ernst van zijn situatie toch de helikopter laten komen, maar die kon dus een moment niet de lucht in, want dat mag niet als iemand een klaplong heeft. Ze moesten eerst dat ‘fixen’, voor zover dat mogelijk is.”

Bange uren volgden. “Er schiet van alles door je hoofd, al wil je bepaalde gevoelens niet toelaten. Maar toch denk je dan aan het vreselijke lot dat Bjorg Lambrecht is overkomen. Die heeft het niet kunnen navertellen”, refereerde Terpstra naar onze landgenoot die het leven liet na een val in de Ronde van Polen. “In het ziekenhuis zat ik twee uur in onzekerheid, al zeiden de artsen tegen me dat ik vrij rustig bleef. Aan de ene kant komt dat omdat het helaas niet de eerste keer is dat er iets met Niki gebeurt, aan de andere kant weet ik ook dat ik mijn echte gevoelens op dat moment niet toelaat. Als ik daar breek, help ik daar Niki niet mee.”

Terpstra, winnaar van Parijs-Roubaix in 2014 en de Ronde van Vlaanderen in 2018, reed tijdens een trainingstochtje achter de brommer toen hij moest uitwijken voor een stel ganzen. Hij belandde keihard op een rotsblok en behalve een klaplong liep hij ook een hersenschudding, gebroken ribben én sleutelbeen en een scheurtje in zijn onderrug op.

