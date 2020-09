Vriendin van De Bondt euforisch: “Dries had van dit BK een doel gemaakt. Het is geweldig dat hij wint” RL/ABD

22 september 2020

17u36

“Het is super zot. Ik wist dat hij hier een doel van had gemaakt, maar dat het dan ook echt lukt. Dat is geweldig”, reageerde Noortje Dhaenens, de vriendin van Belgisch kampioen Dries De Bondt. “Ik heb het plaatselijke parcours gevolgd met de fiets. In het slot heb ik aan de finish naar de koers gekeken. Het werd spannender en spannender. Ik had nooit gedacht dat Dries de titel zou pakken. Echt geweldig. Top! Dries kan een heel jaar met de driekleur rondrijden. De beloning is extra groot bij zo een zege.”

