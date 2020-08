Vriendin Valeska wil niet dat Niels Albert sinds afgaan defibrillator nog alleen gaat fietsen: “Een vies gevoel” Redactie

13 augustus 2020

06u00

Bron: De Zomer Van 0

Vorige maand ging de defibrillator van Niels Albert tijdens een fietstochtje af. Sindsdien wil vriendin Valeska niet dat hij nog alleen met de fiets op pad gaat. “Zijn dokter zegt zeker om niet te stoppen met fietsen, maar de eerste keer op de fiets sinds het voorval had hij toch wat schrik”, zegt ze in het VTM-programma ‘De Zomer Van’. “Het idee dat hij ergens zou zitten en er gebeurt iets... Dat is een vies gevoel.”

