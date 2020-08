Vriendin Bettina heeft boodschap voor Philippe Gilbert: “Ik hoop van harte dat je die koers kan winnen” Redactie

08 augustus 2020

16u17 0

Philippe Gilbert gaat vandaag op zoek naar het laatste ontbrekende stukje in zijn monumentenpuzzel. VTM Nieuws verraste de renner van Lotto Soudal met een videoboodschap van vriendin Bettina Pesce. “Ik hoop van harte dat je die koers kan winnen”, spreekt ze hem toe. “Dat zou je zoveel plezier doen. Het zou de bekroning van je carrière zijn. Je verdient het zo hard. Dat is alles wat ik je toewens.”

Als Gilbert erin slaagt om Milaan-Sanremo te winnen, zet hij zichzelf in een ullister rijtje. Enkel Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx en Rik Van Looy slaagden er in de geschiedenis van het wielrennen in om alle monumenten minstens één keer te winnen.

