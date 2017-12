Vrienden, ‘Monegasken’ en wederzijdse bewonderaars: Philippe Gilbert meets Eddy Merckx aan het casino van Monte Carlo Joeri De Knop

Monaco ‘by night’, Place du Casino. Twee heren van stand op het verwarmd terras van de Brasserie du Café de Paris. Baron Merckx en Maître Gilbert beklinken het wielerjaar 2017 met een coupe Taitinger. "Santé, Eddy! Schol, Phil!" Hun eerste dubbelgesprek ooit voor een Vlaamse krant ademt wederzijds respect en grenzeloze bewondering. Nog één grote droom koestert Gilbert in de herfst van zijn carrière: de vijf klassieke Monumenten winnen. Alleen Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck en… Merckx zelf die daar tot dusver in slaagden. "Tuurlijk kan Phil zich bij ons voegen. (lacht) Allez, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix nog… en we kunnen opnieuw champagne drinken! "

Het volledige interview met Kristallen Fiets-favoriet Philippe Gilbert en zijn vriend Eddy Merckx kan u morgen lezen in Het Laatste Nieuws!

